'Пытались ограбить': предатель Украины Карякин пожаловался на угрозы

Бывший чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин пожаловался на "огромную информационную атаку и угрозы" после того, как поддержал преступную войну России против Украины. Уроженец Симферополя, который в 2016 году принял гражданства страны-агрессорки, также рассказал, что его дом пытались ограбить.

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Об этом Карякин заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Ярый фанат кремлевского диктатора Владимира Путина пригрозил, что может подать в суд на своих обидчиков, которых обозвал собаками, а также назвал попытку грабежа спланированной.

"Угрозы поступают постоянно. Действую по плану: "Собаки лают, караван идет". Хотя, конечно, теоретически за какие-то вещи могу подать заявление в органы, люди порой переходят все грани. На меня было беспрецедентное давление в первые дни спецоперации (так в России позорно называют войну в Украине – ред.). Огромная информационная атака. Без преувеличения, тысячи сообщений с угрозами. Более того, в прошлом году мой дом пытались ограбить. Не получилось у грабителей прорваться внутрь, сработала сигнализация, они убежали. Будет очень странно, если это совпадение", – сказал Карякин.

Ранее Карякин был дисквалифицирован за поддержку войны в Украине на полгода. Шахматист восхищался, как "благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей". Кроме того, предатель Украины выдумал новую цель РФ в войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики назвали мерзким Сергея Карякина после того, как он стал первым заместителем главы комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

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