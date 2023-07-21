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"Пытались ограбить": предатель Украины Карякин пожаловался на угрозы

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
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'Пытались ограбить': предатель Украины Карякин пожаловался на угрозы

Бывший чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин пожаловался на "огромную информационную атаку и угрозы" после того, как поддержал преступную войну России против Украины. Уроженец Симферополя, который в 2016 году принял гражданства страны-агрессорки, также рассказал, что его дом пытались ограбить.

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Об этом Карякин заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Ярый фанат кремлевского диктатора Владимира Путина пригрозил, что может подать в суд на своих обидчиков, которых обозвал собаками, а также назвал попытку грабежа спланированной.

"Пытались ограбить": предатель Украины Карякин пожаловался на угрозы
"Пытались ограбить": предатель Украины Карякин пожаловался на угрозы

"Угрозы поступают постоянно. Действую по плану: "Собаки лают, караван идет". Хотя, конечно, теоретически за какие-то вещи могу подать заявление в органы, люди порой переходят все грани. На меня было беспрецедентное давление в первые дни спецоперации (так в России позорно называют войну в Украине – ред.). Огромная информационная атака. Без преувеличения, тысячи сообщений с угрозами. Более того, в прошлом году мой дом пытались ограбить. Не получилось у грабителей прорваться внутрь, сработала сигнализация, они убежали. Будет очень странно, если это совпадение", – сказал Карякин.

"Пытались ограбить": предатель Украины Карякин пожаловался на угрозы

Ранее Карякин был дисквалифицирован за поддержку войны в Украине на полгода. Шахматист восхищался, как "благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей". Кроме того, предатель Украины выдумал новую цель РФ в войне.

"Пытались ограбить": предатель Украины Карякин пожаловался на угрозы

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики назвали мерзким Сергея Карякина после того, как он стал первым заместителем главы комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

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