'Пытается выпрыгнуть из Украины': россияне шокированы мировым рекордом Магучих и даже простили ей 'плохое поведение'

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая 7 июля побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, перемахнув через 2,10 метра, удивила россиян, ждавших подобного исторического успеха от своей Марии Ласицкене. В РФ были поражены падением "вечного" достижения болгарки Стефки Костадиновой, который держался с 1987 года.

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OBOZ.UA решил посмотреть, как за поребриком отреагировали на рекорд Магучих, которую там считают чуть ли не врагом №1 в легкой атлетике из-за ее жесткой позиции о невозможности допуска стран-агрессоров к соревнованиям.

То ли модераторы очень оперативно подчистили все "больные фантазии" соседей, то ли многие россияне из тех, кто оставлял комментарии, симпатизируют Ярославе и были поражены результатами Бриллиантовой лиги в Париже, поскольку считали рекорд Костадиновой вечным и отмечали, что Магучих отвечает своей фамилии – действительно могучая.

"Ни хрена себе, оказался рекорд не вечным, как считалось", "Прыгуньи в высоту мне кажутся самыми красивыми легкоатлетками. Магучих – очень хороша! Худенькие – отталкиваются и летят, летят летят...", – комментировали в РФ.

"Уже, казалось бы, не дождемся падения этого многолетнего рекорда болгарки. Сколько было отличных высотниц за это время – Бланка, Кайса, Клуте, Ласицкене... Но нет. И вот – наконец-то! Ярослава – великая! Еще в длине надо кому-то побить рекорд. Пора бы уже", – писали фанаты.

И хоть забыть поведение украинки по отношению к россиянам болельщикам РФ тяжело, ее талант нельзя не признать: "Нравится эта девушка, хоть и считаю ее поведение тогда некорректным. Очень красивая и запоминающаяся спортсменка, рад за нее. Такой рекорд побила, Бланка Власич не смогла, Чичерова не смогла, Ласицкене не смогла, а она смогла, молодец!"

Для кого-то не было секретом, что украинке по силам это достижение: "Яра – мегаталант конеш, еще 5 лет назад было понятно, что мировой в ее руках. Теперь бы не расплескать до ОИ".

Хотя даже при таком фантастическом результате за поребриком заговорили, что хоть достижение и важное, но без достойной конкуренции рекорд "так себе". Намекая, что без россиянок и, в частности, олимпийской чемпионки Марии Ласицкене не так психологическая ситуация.

"Молодец конечно, но без конкуренции – так себе рекорд...", – заявил фанат из РФ. "Почему отсутствие конкуренции делает рекорд менее престижным?", – поинтересовался в ответ другой и в ответ увидел: "Потому что совсем другая психологическая ситуация".

"А кто ей при таких результатах может составить конкуренцию? Ласицкене, что уже является сбитым летчиком, что ли?", – продолжилось обсуждение в комментариях.

Также некоторые писали, что очень ожидали мирового рекорда от Ласицкене, но он оказался ей не по зубам. Мария осилила только 206 см.

"Умирает мировая легкая атлетика без России...", – то ли пошутил, то ли на полном серьезе написал один из читателей спортивного ресурса в ответ на падение рекорда, который держался почти четыре десятилетия.

"Она с детства скачет", "Пытается выпрыгнуть из Украины", "Только допинг у нее не берите, а то офигеете", – нечасто, но пытались обидеть Ярославу и ее страну россияне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что легкоатлетка, рекорд которой побила Магучих, объяснила важность достижения украинки.

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