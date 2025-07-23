Пьяный водитель убил красавицу-спортсменку в Николаевской области. Смертельное ДТП попало на видео

35-летняя легкотлетка и менеджер общественной организации Анна Осьмуха погибла в результате ДТП в Николаевской области. Трагедия случилась 20 июля около 16:45 в селе Раково (Вознесенский район) на трассе Н-24 "Благовещенское — Николаев".

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Анна ехала за рулём Audi, когда в её автомобиль сзади врезалась другая легковушка. Удар был настолько сильным, что машину перевернуло и отбросило на обочину.

Как позже сообщили в полиции Николаевской области, за рулём второго авто находился 43-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови зафиксировано 1,65 промилле — это более чем в восемь раз превышает допустимую норму.

Его задержали на месте, а уголовное дело переквалифицировано по статье о ДТП со смертельным исходом, совершённом в состоянии опьянения. Теперь подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы и лишение водительских прав на аналогичный срок.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как красная Audi, двигаясь с небольшой скоростью, получает сильнейший удар от тёмного автомобиля, который двигался в том же направлении. После столкновения машины разлетаются в разные стороны дороги.

Анна Осьмуха была известной и уважаемой в своём окружении.

Она работала коммуникационной менеджером в Ukraine Assistance Organization, занималась спортом, увлекалась бегом, участвовала в марафонах.

В сентябре 2024 года она заняла третье место на The Independent Half Marathon от Seaside Runners в Одессе.

Коллеги и друзья вспоминают её как искреннюю, добрую, увлечённую и светлую девушку.

"В повседневной жизни Анна увлекалась бегом, имела собак, которые ее обожали — и она их. Очень любила свой родной город Вознесенск и, хотя жила в Одессе, всегда оставалась его голосом — настоящим амбассадором от сердца. Аня искренне верила в то, что мир должен быть открытым для каждого. Она прошла курс украинского жестового языка, поддерживала идеи доступности и равенства. Делала это с теплом и сердцем — потому что по-другому просто не умела", — написали в организации, где работала Анна.

"Аня была всегда яркой звездочкой. Она отличалась острым умом, безграничной добротой и искренней улыбкой, которая согревала всех вокруг. Всегда открытая к новому, трудолюбивая и целеустремленная, Аня была примером для многих. Ее энергия и жизнелюбие заряжали, а чуткое сердце всегда готово было прийти на помощь", – говорится в некрологе на странице лицея, где училась девушка.

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