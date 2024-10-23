Путина высмеяли после слов о величии 'альтернативной Олимпиады', где россиянин выиграл 'золото', будучи единственным на турнире

Кремлевский диктатор Владимир Путин назвал прошедшие Игры БРИКС, куда РФ заявила 20 фейковых сборных и где во многих дисциплинах выступали один-два спортсмена, демонстрацией мощи России. После этого высказывания главарь террористического государства стал посмешищем в сети.

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"Хорошо зарекомендовала себя практика проведения масштабных спортивных Игр БРИКС. В нынешнем году в Казани состоялись пятые такие Игры, по 27 видам спорта. Они впервые были организованы в открытом формате. Участие в соревнованиях приняли атлеты не только из государств объединения, но и из других более чем 80 стран мира. Эти игры наглядно показали, что в России есть современная инфраструктурная база, кадровый потенциал для проведения крупных спортивных мероприятий мирового уровня", – сказал Путин.

Читатели портала Sports.ru не смогли пройти мимо этих слов узурпатора власти в РФ. Они отметили, что соревнования в Казани продемонстрировали лишь то, что россияне не могут обеспечить нормальные турниры.

"Особенно это показал синхронный пловец Мальцев, который выступал один, и прибалтийский борец, который до последнего претендовал на медали, хотя даже не приехал на игры", "Игры БРИКС наглядно показали, что они никому не нужны. Даже российским спортсменам", "Кадровый потенциал таков, что не могут даже пьедестал почета на награждении заполнить", "Один в один как в одном государстве, созданном австрийским ефрейтором", "База есть. Потенциал есть. Соперников, правда, нет", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорта РФ Михаил Дегтярев стал посмешищем в сети после того, как поблагодарил диктатора Владимира Путина за "разрешение выдвинуться на пост".

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