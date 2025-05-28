Путин высказался о ситуации со 'своей новой любовницей' и стал посмешищем у российских болельщиков

Владимир Путин назвал ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой примером беспорядка в спортивной медицине и призвал усилить государственный контроль в этой сфере. По его словам, спортсменка оказалась в центре допингового скандала, не зная, что принимала запрещённые препараты, как и Мария Шарапова в своё время.

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"Так было, по-моему, с Марией Шараповой в свое время, когда она говорила: "Врач дал какой-то препарат, а я и не знала, что его нельзя применять". Так было, по-моему, и в фигурном катании, когда Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов. Она тоже ничего не знала. Ерунда какая-то", – сказал Путин на заседании Совета по спорту.

Главарь Кремля напомнил, что в России существует федеральное медучреждение – ФМБА, которое должно курировать медобслуживание спортсменов, особенно на высшем уровне. Однако, по его словам, некоторые федерации продолжают привлекать "спорных" специалистов, включая представителей нетрадиционной медицины.

Диктатор назвал это недопустимым и подчеркнул, что спорт – это не "частная лавочка", а сфера, требующая чёткого контроля со стороны государства.

В соцсетях пользователи не восприняли слова Путина всерьёз, с сарказмом называя террориста №1 тем, кто дал Валиевой допинг.

"Это и есть дедушка Валиевой?" — шутят одни. "Оперативно отреагировал на Сочи спустя 10 лет", — иронизируют другие. Пользователи вспоминают, что о "наведении порядка" Путин говорит уже 25 лет, а результата нет. "Из сундука достали случай с Шараповой десятилетней давности — подошла очередь спорта в бесконечном процессе пиара", — написал один из комментаторов. А другой подытожил: "Победивший терроризм и коррупцию Кефир Кефирыч своё дело знает, он эксперт по всему на планете".

Отметим, что Камила Валиева до сих пор не исполнила решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который лишил её всех наград за употребление допинга. Прошёл уже год, но 18-летняя фигуристка из Казани так и не вернула ни одной медали, полученной в тот период.

На Олимпиаде-2022 в её пробе обнаружили триметазидин – запрещённый препарат. Российская сторона не смогла убедительно объяснить происхождение вещества: в суде даже не удалось доказать существование дедушки, якобы приготовившего Валиевой пирожное с допингом. Сама спортсменка дала крайне неубедительные объяснения.

Напомним, что Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с Путиным. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы российского диктатора.

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