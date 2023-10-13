Путин велел 'бить первым': в России призвали к бойкоту Олимпиады и пожаловались на унижения

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер призвала к бойкоту Олимпийских игр 2024 года в Париже. Член высшего совета партии "Единая Россия" возмутилась и-за временно исключения РФ из состава Международного олимпийского комитета и предложила "бить первыми".

Об этом Винер заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По ее словам, российским спортсменам нужно руководствоваться заветами кремлевского диктатора Владимира Путина. Тренерка по художественной гимнастике также пожаловалась на якобы унижение представителей страны-агрессорки.

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"Я считаю, что этого (исключения России из МОК – ред.) следовало ожидать. Как говорит наш президент, "если драка неминуема, надо бить первым". Я думаю, что нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать", – сказала Винер.

Напомним, МОК четко мотивировал решение о приостановке членства Олимпийского комитета России (ОКР) тем, что тот незаконно включил в свой состав советы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

После решения МОК бывший чемпион мира в боксе Николай Валуев изошел желчью со словами "пока не победим этих уродов".

Как сообщал OBOZ.UA, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что исключении России из МОК ведет "к коррозии всего мирового спорта", и стала посмешищем в сети.

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