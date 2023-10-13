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Путин велел "бить первым": в России призвали к бойкоту Олимпиады и пожаловались на унижения

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
3,6 т.
Путин велел 'бить первым': в России призвали к бойкоту Олимпиады и пожаловались на унижения

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер призвала к бойкоту Олимпийских игр 2024 года в Париже. Член высшего совета партии "Единая Россия" возмутилась и-за временно исключения РФ из состава Международного олимпийского комитета и предложила "бить первыми".

Об этом Винер заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По ее словам, российским спортсменам нужно руководствоваться заветами кремлевского диктатора Владимира Путина. Тренерка по художественной гимнастике также пожаловалась на якобы унижение представителей страны-агрессорки.

Винер и Путин
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Путин велел "бить первым": в России призвали к бойкоту Олимпиады и пожаловались на унижения

"Я считаю, что этого (исключения России из МОК – ред.) следовало ожидать. Как говорит наш президент, "если драка неминуема, надо бить первым". Я думаю, что нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать", – сказала Винер.

Путин велел "бить первым": в России призвали к бойкоту Олимпиады и пожаловались на унижения
Путин велел "бить первым": в России призвали к бойкоту Олимпиады и пожаловались на унижения

Напомним, МОК четко мотивировал решение о приостановке членства Олимпийского комитета России (ОКР) тем, что тот незаконно включил в свой состав советы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

После решения МОК бывший чемпион мира в боксе Николай Валуев изошел желчью со словами "пока не победим этих уродов".

Путин велел "бить первым": в России призвали к бойкоту Олимпиады и пожаловались на унижения

Как сообщал OBOZ.UA, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что исключении России из МОК ведет "к коррозии всего мирового спорта", и стала посмешищем в сети.

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