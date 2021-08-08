Путин с издевкой прокомментировал "бан" России на Олимпиаде-2020. Видео

Президент России Владимир Путин заявил, что наказание от Всемирного антидопингового агентства, из-за которого атлеты РФ выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), никак не влияет на результаты. Глава Российской Федерации считает, что спорт никаким образом не связан с политикой.

Во время своей встречи с работниками и строителям завода в Башкирии глава РФ с ухмылкой намекнул, что своим "баном" Международный олимпийский комитет (МОК) ничего не добился.

"Ну вот мы говорим про отсутствие российского флага. Да, лучше бы он был. Но на форме наших спортсменов есть значок российского олимпийского комитета с российским триколором. Ну и что? Музыка Чайковского МОК нравится больше, чем музыка Александрова? Ну пусть слушают музыку Чайковского", – сказал Путин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию России на санкции, введенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но изменил их условия.

Спортсмены из РФ не смогут выступать на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, под национальным флагом до 16 декабря 2022 года.

Изначально WADA запретила России участвовать во всех крупных международных соревнованиях.