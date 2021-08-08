Путин с издевкой прокомментировал "бан" России на Олимпиаде-2020. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Путин Олимпиада

Президент России Владимир Путин заявил, что наказание от Всемирного антидопингового агентства, из-за которого атлеты РФ выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), никак не влияет на результаты. Глава Российской Федерации считает, что спорт никаким образом не связан с политикой.

Путин высмеял санкции WADA

Во время своей встречи с работниками и строителям завода в Башкирии глава РФ с ухмылкой намекнул, что своим "баном" Международный олимпийский комитет (МОК) ничего не добился.

"Ну вот мы говорим про отсутствие российского флага. Да, лучше бы он был. Но на форме наших спортсменов есть значок российского олимпийского комитета с российским триколором. Ну и что? Музыка Чайковского МОК нравится больше, чем музыка Александрова? Ну пусть слушают музыку Чайковского", – сказал Путин.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию России на санкции, введенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но изменил их условия.

Россия на ОИ-2020 выступила под флагом ОКР

Спортсмены из РФ не смогут выступать на крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, под национальным флагом до 16 декабря 2022 года.

Офис CAS

Изначально WADA запретила России участвовать во всех крупных международных соревнованиях.

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