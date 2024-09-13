'Путин просто заберет нашу страну': Усик призвал украинцев 'лопнуть, но не сбегать из страны'

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик призвал украинцев объединится вокруг страны и не дать России ее уничтожить. Боксер объяснил, что не уехал после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, потому что каждый обязан был помогать противостоять агрессии террористического государства.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу Kanał Sportowy. 37-летний крымчанин подчеркнул, что каждый украинец "должен лопнуть, но сделать это" – помочь стране сохранить свою государственность и суверенитет, которые хочет уничтожить диктатор Владимир Путин при поддержке народа РФ.

"Не важно, сколько у тебя денег, или сколько у тебя силы. Если в твоей стране происходит зло и война, то ты должен защищать свою страну от врага. Если твоя страна нуждается в твоей помощи, ты обязан помогать своей стране. Если твоя страна нуждается в большой помощи, ты должен лопнуть, но сделать это, а не сбегать из своей страны. Потому что если все убегут, то Путин просто заберет нашу страну. И потом придет еще сюда, в Европу. Нет, мы должны защищать свой дом, кто как может", – сказал Усик.

Ранее его участие в благотворительной спортивной гонке по морю на водных велосипедах, организованной Фондом принцессы Монако Шарлин, вызвало переполох в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал, как россияне уговаривали его отказаться от Украины и что он им ответил на это предложение.

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