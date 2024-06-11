Путин кинул Навку

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка не получила грант на проведение ледовых шоу, сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив РФ. 49-летняя уроженка Днепропетровска (ныне Днепр) запрашивала у главаря Кремля 58 598 600 рублей (~$657 тыс.) на серию показов тематических ледовых шоу в городах России в 2024 и 2025 годах. В заявке указано, что общая сумма расходов на реализацию проекта составит 725 600 000 рублей (~$8,1 млн).

Получили одобрение заявки Евгения Плющенко и Ильи Авербуха. На проведение ледового шоу Плющенко "Щелкунчик" зимой-2024/25 будет выделено 32 250 000 рублей (~$362 тыс.) , общая сумма расходов на реализацию проекта составит 181 000 000 рублей (~$2 млн).

Авербух получит грант в размере 36 100 904 рублей (~$404тыс.) на проведение ледового спектакля "Вместе и навсегда" летом и осенью 2024 года. Общая сумма расходов на реализацию проекта – 134 158 990 рублей (~$1,5 млн).

Такой "кидок" супруги руководителя пресс-службы Путина вызвал бурную реакцию у российских болельщиков.

"Как же это все отвратительно", "Так, стоп. Т.е. они и деньги за билеты на шоу нехилые стерегут, так ещё и гранды на 50м берут?", "Матерь божья... Пир во время чумы...", "Сюрреализм, вот это деньжища с бюджета на весь этот бред", "Даже усы не помогли!" – стебутся юзеры.

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