'Пустые головы': известный баскетболист высмеял фехтовальщицу из РФ за истерику после отказа украинки жать ей руку

Лидер "Черкаських Мавп" Андрей Агафонов едко высказался об истерике российской фехтовальщицы сборной Грузии Майи Гучмазовой на отказ пожать ей руку со стороны украинки Елены Кривицкой. Баскетболист отметил, что представителям страны-агрессорки необходимо постоянно напоминать, что с ними никто не хочет иметь дел.

Видео дня

Об этом Агафонов написал на своей странице в социальной сети Instagram, комментируя видео с Гучмазавой, на котором она обматерила украинку и судей. Игрок "Мавп" назвал россиянку пустой головой, подчеркивая, что практически все представители РФ ведут себя аналогично.

"Типичное поведение россиян. Пустые головы. Они жалуются, почему Украина и большая часть мира отказываются подавать им руку. Вот это ответ российской фехтовальщице и всем россиянам", – написал Агофонов.

Отметим, что после скандала в отношении Гучмазовой завели дисциплинарное дело. Сама фехтовальщица потребовала от украинцев не участвовать в международных соревнованиях.

Напомним, на чемпионате мира по фехтованию-2023 Ольга Харлан не стала жать руку россиянке Анне Смирновой. После этого та устроила настоящий цирк, просидев несколько десятков минут на дорожке.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан поддержала решение МОК запретить российским и беларуским "нейтральным спортсменам" участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!