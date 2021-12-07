Прыгунья в высоту Юлия Левченко с криком реализовала мечту

Знаменитая украинская легкоатлетка Юлия Левченко похвасталась тем, что реализовала свою мечту. По крайней мере, одну из них. 24-летняя красавица совершила полет на параплане над морским побережьем.

На своей странице в Instagram девушка из Бахмута, что в Донецкой области, рассказала о ярком отдыхе в Турции во время паузы в соревнованиях.

Спортсменка полетала на параплане с инструктором над районом курортных поселков Олюдениз и Фетхие, который объявлен национальным парком. Здесь встречаются Эгейское и Средиземное моря. "Мечта", – коротко, но емко подписала Левченко видеоролик. Во время полета Юля не могла сдерживать эмоции и кричала с улыбкой на устах.

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Со своим возлюбленным Юрием, также легкоатлетом, девушка побывала и на пляже Патара – одном из самых протяженных (18 км) и красивых в мире.

Звездная прыгунья в высоту любит бывать на морях. Недавно отметилась на Пиренейском полуострове.

Посещение Испании и Португалии она совместила с тренировками.

Однако на родине Юлия тоже умеет находить приятные моменты даже не в такую теплую погоду, как на морских курортах.

Впечатляющая внешность и фигура спортсменки позволяют ей периодически выступать в роли модели.

Как сообщал OBOZREVATEL, легкоатлетка Юлия Левченко показала романтические фото с любимым.

Недавно красотка Левченко похвасталась фото из теплых краев.