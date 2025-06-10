'Прыгнул в одежде и вытащил малого': российские оккупанты убили украинского прыгуна и тренера, который служил в Нацгвардии

На войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта Украины по прыжкам в воду Никита Козубенко, который после начала полномасштабного вторжения оставил работу тренера и присоединился к рядам Национальной гвардии. К сожалению, во время очередного боевого задания защитник получил травмы несовместимые с жизнью. Теперь Никите навсегда 31.

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Козубенко родился в Николаеве, где и начал заниматься спортом, прикипел к прыжкам в воду и нашел в них свое призвание. Становился неоднократным чемпионом и призером чемпионатов и кубков Украины и получил звание мастера спорта.

С 2017 года работал тренером по прыжкам в воду, имел вторую категорию. В 2018-м окончил Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, старался жить активной и полноценной жизнью - учеба, спорт, тренировки, воспитание молодежи.

Однако полномасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года изменило планы Козубенко. Вскоре он присоединился к рядам Национальной гвардии, но одно из боевых заданий стало последним для 31-летнего защитника.

"В самое тяжелое для страны время он сменил спортивный костюм на военную форму, стал на защиту Украины и отдал свою жизнь за нашу свободу", - отметили в Федерации по прыжкам в воду.

"Читаю, глаза видят, а мозги не осознают....Как жаль! Жить, радоваться, рожать детей, тренировать прыгунов в воду... А на данный момент... точка. Да, мы будем помнить, но тебе, твоим родным от этого не легче! Покойся с миром!", - отреагировала на трагическую новость мать титулованного прыгуна в воду Алексея Середы Елена.

Родители воспитанников Никиты вспоминают его как талантливого наставника, которого очень любили дети. Внимательность молодого наставника даже спасала жизни.

"Ярослав пошел на прыжки в воду в достаточно юном возрасте, в 5 лет. Был самым младшим в группе Никиты и Оли. Показывал очень хорошие результаты. Но однажды после 1,5-часовой тренировки и задачи дважды переплыть бассейн Ярослав начал тонуть. Все как положено, быстро и тихо... Никита заметил это первый, в одежде прыгнул в бассейн и вытащил малого... Благодарна до небес... А еще его просто очень любили все детки... Спасибо за защиту", - рассказала Татьяна Миць.

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