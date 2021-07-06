Протестующая попыталась потушить олимпийский огонь Токио-2020 водяным пистолетом. Видео

53-летняя женщина из Японии была арестована за стрельбу из водяного пистолета по олимпийскому факелу во время эстафеты. Таким образом она протестовала против решения о проведении Токийских игр в условиях пандемии.

Инцидент произошел в префектуре Ибараки, примерно в часе езды к северо-востоку от Токио.

В вирусном видео, размещенном на YouTube, слышно, как женщина призывает погасить факел и кричит "конец Олимпийским играм", после чего стреляет водой в огонь. Вскоре после этого ее остановил стюард. Факелоносец двинулся дальше.

Видео дня

Нориаки Нагацука, заместитель начальника полиции города Мито, сказал, что женщина была арестована за "умышленное нападение на бегуна и вмешательство в эстафету".

"Нельзя стрелять водой в людей без уважительной причины. Она явно не играла - это не детский поступок", – сказал Нагацука в интервью VICE World News.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по дзюдо завоевала семь лицензий на Олимпийские игры в Токио. Наша команда будет представлена тремя спортсменками и четырьмя участниками мужской сетки соревнований.