Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов выступить на турнире в Москве исключительно за гонорар в размере 10 миллионов рублей (134 000 долларов). Открытый турнир по шоу-программам в фигурном катании состоится 18 марта. Участвовать могут как бывшие, так и действующие спортсмены, при этом 10 млн рублей составляет весь призовой фонд, а победитель получит 5 млн (66 000$).

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Отвечая на вопрос ждать ли его на турнире, Евгений пафосно заявил, что ему никто не предлагал. Когда интервьюер отметил, что там надо самом заявки подавать, 40-летний Плющенко разозлился.

"Я буду подавать? Оно мне нахрен надо? Я же озвучил цифру федерации давным-давно. Они ко мне вышли, спросили: "Будешь кататься?" Я сказал: "Пожалуйста. Есть цифра, я могу откататься". 10 миллионов я озвучил. 5 млн победителю? Вы хотите сравнить победителей и меня? Все ребята очень хорошие, но пусть свое покатаются, добьются результатов, которые были [у меня], встанут на ножки вот так вот уверенно. И потом будем говорить", – цитирует фигуриста Sport24.

В комментариях такой поступок Плющенко вызвал бурную реакцию у российских болельщиков.

"Ну какой же Плющ мерзкий. Да кому он нужен при таком количестве талантливых спортсменов? С достижениями его не спорю, но такое поведение перекрывает все его медали!" – пишут фанаты.

Юзеры шокированы таким поступком спортсмена, который позиционировал себя как патриота России.

Болельщики считают, что таким интервью Плющенко себя закопал, а единственные эмоции которые оно вызывает, это ужас.

"Какой же он все таки недалекий человек, вот весь сезон помалкивал, вел себя более менее прилично, а тут прорвало, ужас какой, фу таким быть, и он ещё детей учит", – отмечают любители спорта.

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