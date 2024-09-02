'Просто убивают. Это чушь, бред!' Путин устроил истерику из-за Олимпиады-2024

Кремлевский диктатор Владимир Путин выдал очередную порцию лжи о положении дел в мировом спорте. Главарь российского террористического государства в настоящей истерике принялся рассуждать о женском боксерском турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Во время открытого урока "Разговоры о важном" со школьниками в Кызыле Путин принялся обсуждать с подростками алжирку Имане Халиф, пишет портал Sport24. Военный преступник назвал боксершу трансгендерной спортсменкой, хотя на самом деле та всегда выступала с девушками и является биологической женщиной.

"Смотрели Олимпийские игры? Где человек, который объявил себя женщиной, нокаутировал настоящую женщину и сломал ей нос. Это вообще несправедливо! Это чушь, бред! Они убивают напрочь женский спорт. Просто убивают женский спорт. Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта, не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые, места", – сказал Путин.

Халиф не является трансгендером в полном смысле этого слова. Она родилась девочкой, но у нее было подтверждено расстройство полового развития (DSD), из-за которого у некоторых женщин наблюдаются XY-хромосомы и уровень тестостерона в крови, типичный для мужчин.

Как сообщал OBOZ.UA, жену пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова высмеяли в сети после слов о том, что ее ледовое шоу является "культурным событием международного масштаба"

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