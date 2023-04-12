"Просто стыд, что они несут": в МИД РФ пожаловались на планы Германии не пускать спортсменов из России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала постыдными инициативы Германии не выдавать визы спортсменам из РФ для участия в соревнованиях на территории страны. Чиновница по традиции повторила штамп кремлевской пропаганды о спорте вне политики.
Об этом Захарова заявила в ходе брифинга, информирует пропагандистский телеканал "Матч ТВ". Она обвинила немцев в посягательстве на независимость спорта, забыв о том, что атлеты в ее стране финансируются из госбюджета, а кроме того, РФ была создана допинговая система, которую контролировала ФСБ.
"Это заявление нельзя расценивать по‑другому или иначе как очередное посягательство на независимость спорта, на недопустимость политической ангажированности этой сферы. И конечно, как попытку в очередной раз поднагадить нашей стране на фоне и так тотальных санкций, введенных в отношении российской спортивной сферы исключительно по политическим мотивам. Вот эти люди, глава МВД Германии, – это просто какой‑то стыд. Это не просто стыдно говорить и слушать, это просто стыд. То, что они несут", – лицемерно отметила Захарова.
Ранее представительницу МИД РФ высмеяли в сети после того, как она назвала попыткой отменить Россию требования Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендует допускать к соревнованиям представителей страны-агрессора по определенным критериям. В частности, они должны выступить против войны в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов пожаловался на то, что из-за поддержки войны в Украине, которую он назвал "политикой своего государства", не может ездить по миру.
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