Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала постыдными инициативы Германии не выдавать визы спортсменам из РФ для участия в соревнованиях на территории страны. Чиновница по традиции повторила штамп кремлевской пропаганды о спорте вне политики.

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Об этом Захарова заявила в ходе брифинга, информирует пропагандистский телеканал "Матч ТВ". Она обвинила немцев в посягательстве на независимость спорта, забыв о том, что атлеты в ее стране финансируются из госбюджета, а кроме того, РФ была создана допинговая система, которую контролировала ФСБ.

"Это заявление нельзя расценивать по‑другому или иначе как очередное посягательство на независимость спорта, на недопустимость политической ангажированности этой сферы. И конечно, как попытку в очередной раз поднагадить нашей стране на фоне и так тотальных санкций, введенных в отношении российской спортивной сферы исключительно по политическим мотивам. Вот эти люди, глава МВД Германии, – это просто какой‑то стыд. Это не просто стыдно говорить и слушать, это просто стыд. То, что они несут", – лицемерно отметила Захарова.

Ранее представительницу МИД РФ высмеяли в сети после того, как она назвала попыткой отменить Россию требования Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендует допускать к соревнованиям представителей страны-агрессора по определенным критериям. В частности, они должны выступить против войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов пожаловался на то, что из-за поддержки войны в Украине, которую он назвал "политикой своего государства", не может ездить по миру.

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