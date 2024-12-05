'Просто соскучились': чемпионка ОИ из РФ заявила, что в мире 'не могут без нас'

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выразила абсурдную мысль о том, что соревнования без российских спортсменов являются неполноценными. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что соперники соскучились по противостоянию с представителями РФ и последних вскоре вернут в международные турниры.

Видео дня

Об этом Роднина заявила в комментарии порталу Metaratings. Бывшая фигуристка также выдала бред о том, что в отсутствии российских спортсменов соревнования несут финансовые убытки из-за падения интереса со стороны болельщиков и рекламодателей.

"Думаю, все потихоньку идет к тому, что и в зимних видах допустят нас, в том числе и на Олимпийские игры 2026 года. Конкуренты просто соскучились уже по российским спортсменам. Они действительно не могут без нас, поэтому начинают возвращать сейчас. Без наших атлетов не хватает конкуренции в мире, поэтому падают телевизионные рейтинги соревнований, у рекламодателей снижается интерес", – сказала Роднина.

Ранее она выразила уверенность в том, что отстранение россиян от международных соревнований не является унижением для самих атлетов и страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал российских чиновников захватить власть в МОК, назначив "своего" президента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!