'Просто рубили голову': Медведев набросился с призывами к расправе над Харлан

Бывший президент России Дмитрий Медведев в традиционной для себя истерической манере отреагировал на отказ украинской фехтовальщицы Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира-2023 в Милане. Заместитель председателя Совета безопасности РФ набросил с угрозами на нашу соотечественницу.

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Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале. Одиозный и кровожадный политик страны-агрессорки сравнил решение Харлан не приветствовать оппонентку со страшным преступлением, за которое еще несколько сотен лет назад якобы "просто рубили голову".

"Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Скажем, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так", – выдал бред Медведев.

Напомним, решение Ольги отказаться от рукопожатия взбесило Смирнову, которая устроила настоящий цирк – она вынесла на дорожку стул и отказывалась покидать помост.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Смирнова написала на Ольгу. Украинка позже призналась, что сказала россиянке после боя.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео, которое доказывает, что решение о дисквалификации Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтовании было принято под давлением России.

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