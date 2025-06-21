'Пророссийские гниды, порой, оказываются среди нас'. Украинскому спортивному журналисту прилетела карма за любовь к России и Путингу

Ассоциация спортивных журналистов Украины исключила Кирилла Стадниченко из своих рядов после того, как его обвинили в пророссийской пропаганде. Стадниченко публично заявлял о гордости за принадлежность к Украине, освещая выступления сборной на Олимпиаде в Париже, но при этом писал в пророссийских пабликах уничижительные высказывания о "хо*ляцком спорте" и восхвалял Путина.

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Правление АСЖУ единогласно приняло решение исключить его из ассоциации и аннулировать все ранее присуждённые награды. В организации подчеркнули, что коллаборанты не имеют права называться украинскими журналистами.

"Как видим, пророссийские гниды, порой, оказываются среди нас", – говорится в заявлении.

Стадниченко работал спортивном журналистом с 1992 года. Он писал в "Спортивной газете", освещая теннис, затем работал редактором спортивного отдела в "Економічних вістях" и сотрудничал с УНИАН, а также с сайтами "Телеграф" и "Чемпіон". Летом 2024 года он освещал Олимпиаду в Париже.

В пророссийских телеграм-каналах Стадниченко открыто призывал к ударам по украинским городам и захвату Киева.

Кроме того, он негативно отзывался про украинцев, в одной и публикацией назвав их "хо*ляцким го*ном".

У себя в соцсетях Стадниченко регулярно размещал хвалебные посты в адрес России.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию и задержала шесть человек, которые занимались информационной деятельностью в пользу государства-агрессора. Одним из таких агитаторов и оказался Стадниченко.

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