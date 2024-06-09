Пропагандисты массово опозорились с 'рекламой России' на Олимпиаде-2024 в Париже. Фотофакт

Пропагандистские медиа России массово опубликовали сообщения, в которых говорится, что на улицах Парижа висят афиши с фотографией Елены Исинбаевой. Известная российская легкоатлетка и майор ВС РФ якобы рекламирует Олимпиаду-2024. Исинбаева снята со спины, при том зеркально отображена в фоторедакторе, из-за чего флаг России максимально похож с флагом Франции.

Первым эту новость у себя в Telegram-канале запостил замгенпродюсера "Матч ТВ" Василий Конов.

"Ничего странного, просто реклама Олимпийских игр в Париже в районе Сен-Дени с Еленой Исинбаевой и российским флагом", – подписал снимок Конов.

После этого сообщение разошлось по пропагандистским помойкам РФ и профильным спортивным сайтам.

"Вот такое фото украшает улицы Парижа в преддверии Олимпиады. Все бы ничего, но на нем изображена Елена Исинбаева с российским флагом после победы на ОИ-2008. Макрон, что с лицом?" – радостно вопят росСМИ.

Оказалось, что плакат, который стал предметом эйфории россиян, появился еще в 2022 году, на стройке одного из олимпийских объектов в пригороде Парижа Сан-Дени.

Французское рекламное агентство, занимающееся разработкой кампании, не стало особо вникать в суть, взяв для баннера первый попавшийся снимок в интернете.

Некоторые российские болельщики обратили внимание на этот факт, высмеяв Конова,

"Получается Конов раскопал репортаж 2022 года, молодец какой", – стебутся юзеры.

Также в сети обратили внимание на то, что плакат испорчен вандализмом. Неизвестные исправили фразу "Ускорители историй" на "Ускорители грабежа", что является отсылкой к тому, сколько денег присвоили французские функционеры на организации праздника спорта.

Отметим, что плакаты находились на территории парка Aire des vents в муниципалитете Дюньи который будет Медиа-деревней во время Игр-2024, а затем станет новым эко-районом, с многочисленными жилыми домами и общественными объектами. Оформительные работы и должны завершиться в 2025-2027 годах.

Напомним, в марте 2022 года Елена Исинбаева переехала в Испанию, а позже заявила, что ее службу в армии РФ и офицерское звание можно считать номинальными.

В свою очередь команда политика Алексея Навального опубликовала фото бывшей легкоатлетики в Испании на фоне флага Украины и расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе. В России в отношении Исинбаевой развернулась настоящая травля. От нее потребовали "все отработать".

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