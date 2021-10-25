"Произошла проблема": Магучих высказалась о Ласицкене и допинг-скандале с Россией

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих призналась, что нейтрально относится к отстранению российских спортсменов от международных соревнований из-за допингового скандала. Бронзовая призерка Олимпиады-2020 отметила, что не знает всех нюансов дела, в частности, в отношении ее соперницы из РФ Марии Ласицкене.

Об этом сама Магучих заявила в интервью YouTube-каналу "Бегущий банкир". Ярослава отметила, что старается не обсуждать скандалы с атлетами из РФ.

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"С Марией я познакомилась в 2018 году. Она была топовой спортсменкой, ее все знали. Она выиграла 50 подряд соревнований. Потом у них произошла проблема, что им не дали даже нейтральный статус. Выступала только на внутренних соревнованиях. К их отстранению отношусь нейтрально. Я не живу в этой среде, я живу здесь, не знаю всех нюансов. Воздержусь. Всегда будет что-то перевернуто, если скажу что-то", – сказала Магучих.

Напомним, 17 декабря 2020 года CAS отстранил Россию от всех крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на два года. Спортсмены из РФ не смогут выступать под национальным флагом, а на аренах не будет звучать российский гимн.

Суд в Лозанне сократил срок наказания, который изначально составлял четыре года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Магучих после завоевания "бронзы" на ОИ в Токио сфотографировалась с победительницей Игр Ласицкене. В обществе этот снимок вызвал бурную реакцию.

После возвращения из Японии Ярослава объяснила, почему так получилось. Комментатор, работавший на соревнованиях, Виталий Волочай рассказал, что на самом деле этот кадр был вырван из контекста.

8 сентября в Цюрихе состоялся последний в сезоне этап Бриллиантовой лиги. Магучих драматично уступила первую строчку своей российской конкурентке, которая превзошла результат украинки лишь в последней попытке.

После соревнований в сеть попал еще один снимок, на котором есть Ярослава и спортсменка из РФ.