Произошедшее с российской фигуристкой на Олимпиаде-2022 назвали "трагедией и горем"

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уничтожили Камилу Валиеву. 15-летняя российская фигуристка стала фигуратнкой допинг-скандала.

По мнению Жулина, "бесчеловечные" МОК и WADA "показательно уничтожили талантливейшего ребенка".

"Это просто трагедия, горе. МОК и WADA убрали звездочку фигурного катания. Других слов у меня нет. Такую Камилу я никогда не видел — это был другой человек", – цитирует известного тренера Sport24.

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Александр Вячеславович добавил, что считает случившееся "тотальной несправедливостью" и испытывает "очень противоречивые чувства".

"Но, безусловно, очень рад за Аню, поздравляю ее с золотой медалью. Саша тоже была потрясающей, просто фантастический прокат с пятью четвертными. Сегодня мы наблюдали историю – к сожалению, не только в положительном ключе, но и в отрицательном", – подытожил Жулин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в произвольная программа фигуристок на Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась с неожиданными результатами.

Главная олимпийская надежда сборной ОКР Камила Валиева лидировала после короткой программе, но в итоге осталась без медали. Валиева набрала 224,09 балла и заняла 4-е место.

Победу добыла другая россиянка - Анна Щербакова (255,95). Ее соотечественница Александра Трусова завоевала "серебро" (251,73). Бронза досталась японке Каори Сакамото (233,13).

Перед награждением на арене Столичный дворца спорта в Пекине случился большой скандал.

У 17-летней Трусовой не выдержали нервы и она устроила истерику, которая попала в прямой эфир.

Напомним, в анализе Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Об этом стало известно 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и полагается по процедуре, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований. Девушка сразу же подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.

Позже МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой.

Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.