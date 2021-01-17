Прогноз на матч "Интер" - "Ювентус"

В воскресенье, 17 января на стадионе "Джузеппе Меацца" состоится матч 18-го тура Серии А между "Интером" и "Ювентусом". Аналитики Parimatch, официального беттинг-партнера туринцев, оценивают шансы команд на победу практически как равные. Так что нас ожидает очень интересное противостояние.

В прошлом сезоне команде из Милана не хватило одного набранного очка, чтобы догнать "старую сеньору", но у подопечных Антонио Конте есть прекрасная возможность исправить прошлогоднюю неудачу в этом сезоне, ведь они не будут играть в еврокубках этой весной, поэтому команда должна быть полностью сконцентрирована на внутреннем первенстве. Да, форма "Интера" пока не лучшая, ведь в последних двух турах Серии А он добыл лишь один зачетный балл, однако эти поединки были выездными, а в домашних стенах статистика "Интера" в этом сезоне более успешна.

Что касается "Ювентуса", то после не самого удачного старта чемпионата, подопечные Андреа Пирло понемногу исправляют ситуацию. За 16 туров туринцы проиграли лишь однажды, но много очков было потеряно в ничейных матчах, поэтому они занимают лишь 4 место в чемпионате и имеют 7 очков отставания от лидера - "Милана", при одной игре в запасе. Борьба за чемпионство только начинает набирать обороты и ни одна из команд не хочет терять очки.

"Ювентус" подходит к матчу с определенными кадровыми проблемами, в лазарете находятся Алекс Сандро, Маттейс Де Лигт, Дибала, Куадрадо и Федерико Кьеза. Стоит также отметить, что на поле встретятся два лучших бомбардиры Серии А - Криштиану Роналду (15 голов) и Лукаку (12). Это увеличивает шансы увидеть голы в исполнении обеих команд. Вероятность этого составляет 66%.

Всех болельщиков ожидает замечательное противостояние, победа в котором будет иметь огромную значимость для обоих тренеров и их коллективов. Поэтому, включай Серию А в 21:45 в воскресенье, 17 января, и смотри противостояния итальянских грандов.