Історія питання.

Історія з проведенням зимової Олімпіади в Україні веде свій родовід з 2010 року. Президент Віктор Янукович на засіданні Ради регіонів в 2010 році запропонував боротися за проведення зимової Олімпіади в Україні в 2022 році. Проте з першої фрази ця ідея набула комічного характеру - Янукович переплутав слова і Буковель назвав Буковиною!

Далі більше - розрекламована державна інституція Каськіва "Олімпійська надія-2022" розікрала 165 млн.грн за даними детективів НАБУ.

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Нове життя проекту "Олімпіада в Україні" намагалися дати Лукашенко і Зеленський у Мінську в 2019 році, заявивши про готовність провести Олімпіаду на дві країни.

Тепер про ідею проведення Зимової Олімпіади-2030 лише в Україні голосно заявив Зеленський на заходах до 30-річчя НОК.

Бюджет проекту.

Як відомо, літня Олімпіада в Токіо-2020 коштувала біля 25 млрд. доларів, а зимова в Сочі-2014 за офіційними даними більш як 20 млрд. дол., а за оцінками російської опозиції - біля 50 млрд. доларів. У випадку нашої країни мова йде про ще більші витрати, оскільки ЖОДНОГО спортивного об‘єкту у зимових видах спорту, який відповідає олімпійським стандартам, не має! Більш за те, будуватиме надкоштовні об‘єкти за міжнародними вимогами, скажімо для керлінгу, не має ніякою потреби.

Суспільство.

Проведення таких надкоштовних проектів як Олімпіада потребує повної підтримки суспільства. Без наявності результатів опитувань громадської думки, де більшість громадян схвалюють таку ідею, подання заявки на проведення Олімпіади є неадекватним і шкідливим.

Пропозиція.

Сучасній Україні потрібні не шоу-спортивні проекти, а системна державна політика по розвитку масового спорту і створення економічної спортивної інфраструктури.

Що стосується міжнародних змагань в Україні, то вони корисні лише для популярних та конкурентних видів спорту.

Для прикладу, після завершення будівництва стадіону для зимових видів спорту в Буковелі, цілком реально і правильно провести Чемпіонат Європи з біатлону. Корисними є і міжнародні змагання для пріоритетних і традиційних видів спорту для нашої країни як боротьба, бокс, баскетбол…

Тож залишаємо проведення Олімпіад для багатих країн, а Україна повинна бодай зупинити процес тотального закриття дитячо-спортивних шкіл та знищення забудовниками стадіонів у містах.

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