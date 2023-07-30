'Продуманное хамство' Харлан спровоцировало истерику у олимпийской чемпионки из России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова назвала хамством отказ саблистки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира-2023. Горохова в интервью ТАСС заявила, что со стороны украинки это было "продуманным хамством".

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Также 84-летняя Горохова посчитала, что сабля, которую Харлан направила на россиянку, означал знак агрессии, хотя на самом деле Ольга действовала по ковидному протоколу и собиралась салютовать сопернице, скрестив с ней оружие.

"Решение остановить движение соперницы саблей не могло возникнуть мгновенно, наверняка все это было продумано заранее. Но спорт есть спорт, пусть она дома переносит свое состояние на окружающих, на дорожке этого делать не надо. Тем более что основных наших фехтовальщиц на чемпионат мира не допустили, туда мы приехали не первым составом. Наша девушка вообще из юношеской сборной, она впервые участвует в такого рода соревнованиях", – сказала российская чемпионка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

После громкой огласки в мировых СМИ, на скандал отреагировал и МОК, приняв сенсационное решение по украинке.

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