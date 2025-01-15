'Проблемы с психикой'. Вскрылись новые факты про чемпионку Украины, сбежавшую в Россию

Чемпионка Украины по гребле Лариса Жалинская, которая сбежала в Москву, по словам президента Федерации академической гребли Украины Владимира Власенко, имела проблемы с психическим здоровьем. Он отметил, что спортсменка не была на контракте со сборной и не показывала значительных успехов в своей карьере.

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Власенко в интервью Tribuna.com подчеркнул, что Жалинская выступала в легком весе, в котором украинская сборная не рассматривала её как кандидата на Олимпийские игры. Он также добавил, что у неё были проблемы с психикой, хотя лично с ней не общался, но знал о постоянных трудностях в её поведении.

Чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская, уехавшая в Москву, будет пожизненно дисквалифицирована и лишена всех званий и наград. Такое решение уже принято Исполкомом Федерации академической гребли Украины (ФАГУ) и передано в Министерство молодежи и спорта.

Президент ФАГУ Владимир Власенко в интервью Tribuna.com сообщил, что процесс дисквалификации завершен с их стороны сразу после появления видео, подтверждающего переезд Жалинской.

Как сообщал OBOZ.UA, предательница Украины на последнем национальном первенстве по академической гребле выиграла одно "серебро" и две "бронзы", а в 2023 году – четыре "золота".

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