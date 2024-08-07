Признаки пропаганды: спортсменку заставили закрасить надпись 'я – украинка' на Олимпиаде-2024

Организаторы Олимпийских игр 2024 года в Париже потребовали от каноистки Анастасии Рыбачок закрасить фразу "Я – украинка" на ее лодке. Надпись назвали "имеющей признаки пропаганды", поэтому 26-летняя уроженка Херсона заклеила последние две буквы.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщили спонсоры Рыбачок из BGV Group. Сама спортсменка отметила, что атлетам запрещено размещать на своем инвентаре антивоенные призывы, но патриотичная надпись несет лишь проявление любви к стране, которая продолжает противостоять немотивированной российской агрессии.

"Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках какие-либо надписи, связанные с войной. Например, мы не можем написать Stop War. Они считают это пропагандой. Но надпись "I am Ukrainian" – это другое, она указывает на нашу принадлежность к Украине, это важно. Создавая дизайн для каноэ, я стремилась подчеркнуть, что я из Украины и этим невероятно горжусь!" – прокомментировала инцидент Рыбачок.

Также в сети появились фото лодки Анастасии. На нем видно, что спортсменка заклеила буквы A и N с помощью липкой ленты.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне работали в составе жюри на Олимпиаде-2024 в соревнованиях по спортивной гимнастике и, возможно, повлияли на оценки украинцам.

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