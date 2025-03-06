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Призерку чемпионата мира заставили переодеваться в мужской раздевалке из-за королевской семьи Норвегии

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
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Призерку чемпионата мира заставили переодеваться в мужской раздевалке из-за королевской семьи Норвегии

Бронзовую призерку в эстафете чемпионата мира по лыжным видам спорта-2021 Ясми Йоенсуу и Финляндии заставили переодеваться в мужской раздевалке из-за того, что женская была занята королем Норвегии. Инцидент произошел во время квалификации командного спринта на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме.

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В отборочных соревнованиях сборная Финляндии заняла 14-е место. Из-за дождливой погоды в Тронхейме спортсмены хотели переодеться в сухую одежду сразу после гонки, чтобы не подниматься мокрыми на 250 метров к командным трейлерам. В результате женщинам пришлось воспользоваться мужской раздевалкой.

Призерку чемпионата мира заставили переодеваться в мужской раздевалке из-за королевской семьи Норвегии

28-летняя Йоенсуу заявила, что это произошло из-за того, что королевская семья заняла женскую раздевалку, и спортсменкам не предоставили альтернативы. Королевский двор подтвердил, что они использовали раздевалку, но уверили, что это не должно было повлиять на комфорт участников.

Призерку чемпионата мира заставили переодеваться в мужской раздевалке из-за королевской семьи Норвегии

Однако другие спортсменки, включая польскую лыжницу Изабелу Марчиш, также подтвердили, что раздевалка была общей для мужчин и женщин. 

Призерку чемпионата мира заставили переодеваться в мужской раздевалке из-за королевской семьи Норвегии

Организаторы чемпионата объяснили ситуацию временной неполадкой с доступом в женскую раздевалку, при этом утверждая, что в соседних помещениях также были раздевалки.

Призерку чемпионата мира заставили переодеваться в мужской раздевалке из-за королевской семьи Норвегии

Как сообщал OBOZ.UA, лыжник Йоханнес Клебо, которого ненавидят российские болельщики, установил рекорд по количеству побед на чемпионатах мира среди мужчин. 6 марта, на ЧМ-2025 в Тронхейме он завоевал 14-е "золото" в карьере, став победителем в эстафете 4 х 7,5 км в составе сборной Норвегии.

Призерку чемпионата мира заставили переодеваться в мужской раздевалке из-за королевской семьи Норвегии

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