Бронзовую призерку в эстафете чемпионата мира по лыжным видам спорта-2021 Ясми Йоенсуу и Финляндии заставили переодеваться в мужской раздевалке из-за того, что женская была занята королем Норвегии. Инцидент произошел во время квалификации командного спринта на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме.

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В отборочных соревнованиях сборная Финляндии заняла 14-е место. Из-за дождливой погоды в Тронхейме спортсмены хотели переодеться в сухую одежду сразу после гонки, чтобы не подниматься мокрыми на 250 метров к командным трейлерам. В результате женщинам пришлось воспользоваться мужской раздевалкой.

28-летняя Йоенсуу заявила, что это произошло из-за того, что королевская семья заняла женскую раздевалку, и спортсменкам не предоставили альтернативы. Королевский двор подтвердил, что они использовали раздевалку, но уверили, что это не должно было повлиять на комфорт участников.

Однако другие спортсменки, включая польскую лыжницу Изабелу Марчиш, также подтвердили, что раздевалка была общей для мужчин и женщин.

Организаторы чемпионата объяснили ситуацию временной неполадкой с доступом в женскую раздевалку, при этом утверждая, что в соседних помещениях также были раздевалки.

Как сообщал OBOZ.UA, лыжник Йоханнес Клебо, которого ненавидят российские болельщики, установил рекорд по количеству побед на чемпионатах мира среди мужчин. 6 марта, на ЧМ-2025 в Тронхейме он завоевал 14-е "золото" в карьере, став победителем в эстафете 4 х 7,5 км в составе сборной Норвегии.

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