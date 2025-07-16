Призера Олимпиады и бывшего главного тренера сборной убила молния в Норвегии

Норвежский горнолыжник, двукратный чемпион страны и бронзовый призёр Олимпийских игр Эудун Гренвольд скончался 16 июля в возрасте 49 лет. Как пишет NRK, сам инцидент случился в субботу возле их дачи, после чего Гренвольд несколько дней боролся за свою жизнь в больнице.

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"Эудун, моя великая любовь и лучший друг вот уже двадцать лет… Сегодня ты покинул нас. Всё началось как прекрасный летний отпуск, а завершилось в прошлую субботу ударом молнии у нашей хижины. Несмотря на быструю медицинскую помощь и госпитализацию, ты умер от травм этой ночью. Мы — я, Санна, Сельма и Вильям — всегда будем носить тебя в сердце. Потеря безмерна", сообщила в Facebook его жена, Кристин Тандберг Хаугшьо:

"Это ужасно трагично и очень больно. Всё произошло внезапно, слишком рано. Очень тяжело", — прокомментировал гибель Эудуна его бывший товарищ по сборной, легенда норвежского спорта Кьетиль Андре Омодт.

От горнолыжника до олимпийского призёра

Гренвольд начал спортивную карьеру в горных лыжах и дважды побеждал на чемпионате Норвегии в скоростном спуске (2003 и 2004). В 2004 году он переключился на новую дисциплину — ски-кросс, где быстро вошёл в число сильнейших в мире.

Уже в 2007-м он выиграл "бронзу" чемпионата мира, а в 2010 году завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Ванкувере — главное достижение в своей карьере. В том же году он стал чемпионом страны и получил Королевский кубок.

После Олимпиады Грёнвольд завершил карьеру из-за проблем с коленом, локтем и шеей:

Тренер, активист и душа команды

После завершения выступлений Грёнвольд стал главным тренером сборной Норвегии по ски-кроссу (2010–2012). Позже он продолжал участвовать в спортивной жизни как организатор и активный участник любительских мероприятий.

"Он был движущей силой в нашей хоккейной команде Lambertseter Flyers, обожал спорт и всегда поддерживал детей. Настоящий энтузиаст", — вспоминает Омодт.

По его словам, Аудун был универсальным атлетом — занимался хоккеем, прыжками, горными лыжами и ски-кроссом. В тестах Олимпийского центра он был одним из самых быстрых и взрывных спортсменов.

"Помню, как однажды в мае он неожиданно пришёл на "дворовый" хоккей в полной экипировке вратаря, хотя сам вратарём никогда не был. Просто хотел всех рассмешить", — добавил Омодт.

Реакция спортивного сообщества

Бывшие коллеги и друзья отзываются о Грёнвольде с теплотой и болью.

"Это большой шок. Он был отличным человеком и очень вовлечённым тренером", — сказал Кристиан Митхассель, работавший с ним в сборной.

"Мы в глубокой скорби. Аудун был не только выдающимся спортсменом, но и замечательным другом", — заявила его бывшая напарница по команде Хедда Бернтсен.

"Норвежский лыжный спорт потерял знаковую фигуру, внёсшую вклад в развитие как горных лыж, так и фристайла", — отметил представитель федерации Эспен Бьёрнстад Дюрхауг.

"Аудун оставил глубокий след в нашем спорте как спортсмен, тренер, коллега и друг", — подытожил директор по горнолыжному спорту Клаус Рюсте.

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