Призер ОИ из РФ призвал Россию создать свой МОК из-за того, 'что делает с нашим спортом Запад'

Бывший российский дзюдоист Дмитрий Носов назвал неприемлемыми требования Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из РФ к соревнованиям. Призер Игр-2004 отметил, что никогда бы не вышел на татами под нейтральным флагом, обвинив западные страны в уничтожении спорта агрессоров.

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Об этом Носов заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Он призвал создать "неполитизированную альтернативу МОК и переманить всех туда". Экс-депутат Государственной думы добавил, что "сейчас все поменялось" и в отношении России нельзя применять ограничения.

"Когда нас отстранили из-за допингового скандала, участие под нейтральным флагом было еще объяснимо, но сейчас все поменялось. С одной стороны, нас могут дисквалифицировать, с другой – вообще выходить и выступать на таких условиях, по моему мнению, некрасиво. Я считаю, что нам нужно создать параллельные международные организации, неполитизированную альтернативу МОК и переманить всех туда. Скажу так, в условиях СВО (так в России позорно называют войну в Украине. – Ред.) и того, что делает с нашим спортом Запад, я бы не вышел сейчас выступать под нейтральным флагом", – сказал Носов.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Они также не должны поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети после слов о требованиях МОК. А депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что "никто не имеет права диктовать условия МОК", и тут же выдвинул к нему свое требование.

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