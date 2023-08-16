Призер ОИ из РФ назвал требование осудить войну в Украине 'идиотским условием'

Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский назвал идиотскими требования к спортсменам из России осудить войну в Украине для участия на международных соревнованиях. Он использовал характерные для кремлевской пропаганды штампы о том, что критика агрессии РФ является "отказом от страны".

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Об этом Панжинский заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывший лыжник раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS), которые не желают иметь дело с представителями страны-агрессорки.

"Можно было бы допустить без флага, но без дурацких условий МОК, где ты обязан подписать отказ от чего‑либо. Не нужно придумывать никаких идиотских условий, ведь нейтральный статус многими у нас в стране не примется в нынешних условиях. Но это какой‑никакой вариант для сотрудничества. Их нужно искать в диалоге, но от FIS диалога пока нет, они просто отстранились от нас и нашего руководства", – сказал россиянин.

Ранее Украина сделала официальное заявление о бойкоти Олимпийских игр 2024 года в Париже, а также объявила о создании антироссийской коалиции в МОК.

Напомним, за год до старта ОИ-2024, 26 июля, МОК не отправил России и Беларуси приглашение на соревнования. Кроме того, СМИ раскрыли планы МОК по допуску россиян к Играм в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитоввыразил нелепое мнение о том, что Игры в Париже не могут носить статус олимпийских, а настоящие ОИ пройдут в Москве под названием "Игры дружбы", которые приказал организовать диктатор Владимир Путин и куда цинично пригласили Украину.

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