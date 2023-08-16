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Призер ОИ из РФ назвал требование осудить войну в Украине "идиотским условием"

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
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Призер ОИ из РФ назвал требование осудить войну в Украине 'идиотским условием'

Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский назвал идиотскими требования к спортсменам из России осудить войну в Украине для участия на международных соревнованиях. Он использовал характерные для кремлевской пропаганды штампы о том, что критика агрессии РФ является "отказом от страны".

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Об этом Панжинский заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывший лыжник раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS), которые не желают иметь дело с представителями страны-агрессорки.

Призер ОИ из РФ назвал требование осудить войну в Украине "идиотским условием"

"Можно было бы допустить без флага, но без дурацких условий МОК, где ты обязан подписать отказ от чего‑либо. Не нужно придумывать никаких идиотских условий, ведь нейтральный статус многими у нас в стране не примется в нынешних условиях. Но это какой‑никакой вариант для сотрудничества. Их нужно искать в диалоге, но от FIS диалога пока нет, они просто отстранились от нас и нашего руководства", – сказал россиянин.

Призер ОИ из РФ назвал требование осудить войну в Украине "идиотским условием"
Призер ОИ из РФ назвал требование осудить войну в Украине "идиотским условием"

Ранее Украина сделала официальное заявление о бойкоти Олимпийских игр 2024 года в Париже, а также объявила о создании антироссийской коалиции в МОК.

Напомним, за год до старта ОИ-2024, 26 июля, МОК не отправил России и Беларуси приглашение на соревнования. Кроме того, СМИ раскрыли планы МОК по допуску россиян к Играм в статусе сборной беженцев.

Призер ОИ из РФ назвал требование осудить войну в Украине "идиотским условием"

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитоввыразил нелепое мнение о том, что Игры в Париже не могут носить статус олимпийских, а настоящие ОИ пройдут в Москве под названием "Игры дружбы", которые приказал организовать диктатор Владимир Путин и куда цинично пригласили Украину.

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