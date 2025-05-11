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Призер чемпионата России по боевому самбо одним ударом сломал официантке лицо за просьбу оплатить счет. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
2,8 т.
Призер чемпионата России по боевому самбо одним ударом сломал официантке лицо за просьбу оплатить счет. Видео

В Калининграде задержан 37-летний Алексей Гончаров — бронзовый призёр чемпионата России по боевому самбо в полутяжелом весе (до 100 кг). Его подозревают в избиении сотрудницы ночного клуба после того, как она попросила его компанию рассчитаться за заказ.

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Призер чемпионата России по боевому самбо одним ударом сломал официантке лицо за просьбу оплатить счет. Видео

Инцидент произошёл в ночь на 8 мая в клубе "Эйфория". Гончаров и его спутники изначально внесли депозит 7500 рублей (~90$), но потребили еды и алкоголя почти на 15 тысяч (~180$). Когда менеджер заведения Мария попыталась уточнить, кто оплатит счёт, мужчины проигнорировали её и направились к выходу. В лифте девушка снова озвучила просьбу оплатить заказ — в ответ Гончаров без слов нанёс ей сильный удар в лицо.

Пострадавшую госпитализировали с двумя переломами лицевых костей. По данным полиции, Гончаров сознался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело по статье о причинении средней тяжести вреда здоровью — спортсмену грозит до трёх лет лишения свободы.

Призер чемпионата России по боевому самбо одним ударом сломал официантке лицо за просьбу оплатить счет. Видео

Всероссийская федерация самбо заявила, что Гончаров не имеет отношения к сборной и больше не будет допущен к участию в соревнованиях. По информации организации, спортивная карьера самбиста завершилась более десяти лет назад.

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