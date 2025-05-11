Призер чемпионата России по боевому самбо одним ударом сломал официантке лицо за просьбу оплатить счет. Видео

В Калининграде задержан 37-летний Алексей Гончаров — бронзовый призёр чемпионата России по боевому самбо в полутяжелом весе (до 100 кг). Его подозревают в избиении сотрудницы ночного клуба после того, как она попросила его компанию рассчитаться за заказ.

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Инцидент произошёл в ночь на 8 мая в клубе "Эйфория". Гончаров и его спутники изначально внесли депозит 7500 рублей (~90$), но потребили еды и алкоголя почти на 15 тысяч (~180$). Когда менеджер заведения Мария попыталась уточнить, кто оплатит счёт, мужчины проигнорировали её и направились к выходу. В лифте девушка снова озвучила просьбу оплатить заказ — в ответ Гончаров без слов нанёс ей сильный удар в лицо.

Пострадавшую госпитализировали с двумя переломами лицевых костей. По данным полиции, Гончаров сознался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело по статье о причинении средней тяжести вреда здоровью — спортсмену грозит до трёх лет лишения свободы.

Всероссийская федерация самбо заявила, что Гончаров не имеет отношения к сборной и больше не будет допущен к участию в соревнованиях. По информации организации, спортивная карьера самбиста завершилась более десяти лет назад.

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