Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев расстроился из-за того, что Великобритания до сих пор существует. Депутат Государственной думы присоединился к пожеланиям президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе "кинуть серьезную бомбу на Лондон".

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Об этом Валуев заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот в лучших традициях российских пропагандистов добавил, что уничтожение Великобритании избавило мир от множества проблем, забыв о постоянных угрозах со стороны РФ.

"Это не случай для всяких раскладов прессы. Если представить, что в любое из шести предыдущих столетий британские острова резко ушли на дно морское, то для остального мира на определенное время, действительно, резко бы поубавилось проблем – тут Вяльбе права. Но человеческая природа и природа вселенной не терпит пустоты. На освободившееся место приходят другие. Мы же взрослые люди", – сказал Валуев.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала слова Вяльбе о бомбе на Лондон шуткой, которую на Западе "почему-то не понимают".

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