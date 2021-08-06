'Принято ненавидеть': Беленюк рассказал об отношении к критике

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк признался, что его очень часто необоснованно критикуют. При этом он спокойно относится к этому, если негативные слова в его адрес сказаны без аргументов.

Об этом сам Беленюк заявил в интервью изданию "Страна". Он подчеркнул, что сталкивается с хейтом с самого детства, а сейчас является политиком.

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"За цвет кожи, за другие вещи... Я к этому отношусь по-философски: если есть конструктивные замечания, я их анализирую и делаю выводы. А если это просто хейт ради хейта, я на такое не обращаю внимания. Ну и дело ещё в том, что меня все очень хорошо знают. Так как у нас в стране принято ненавидеть политиков, гнев людей направлен на тех, кого они просто знают лучше других. Каких-то известных людей, которых они видели по телевизору. Я думаю, если их спросить: "Какой политик эффективный?", они затруднятся ответить", – заявил борец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк на Олимпийских играх в Токио добыл для Украины первую золотую медаль. Наш соотечественник выиграл турнир в весовой категории до 87 килограмм.

После победы борец не смог сдержать эмоций и расплакался в прямом эфире. Он также исполнил победный гопак после выигрыша в финале Олимпиады.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику из-за "золота" Беленюка.