В Брянской области России снарядом разрушен дом родителей трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова который был участником Z-концерта в Лужниках. Информацию об этом подтвердили в администрации Севского муниципального района, а также тренер спортсмена Юрий Бородавко в комментарии для РИА Новости.

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По его словам, родители лыжника уже давно не жили в доме в селе Подывотье и уехали оттуда в январе 2024 года. Пострадавших в результате удара нет. "Дом разрушен прямым попаданием снаряда", – уточнил Бородавко.

При этом российские пропагандисты поспешили обвинить в случившемся Вооруженные силы Украины.

Ранее Александр Большунов оказался в центре международного скандала после публикации в соцсетях. Российский спортсмен выложил фото и видео в форме сборной СССР, сопровождая зарядку под песню Владимира Высоцкого "Утренняя гимнастика".

Это было воспринято как демонстративная провокация на фоне войны в Украине. Президент Лыжной ассоциации Норвегии Эрик Рёсте резко раскритиковал действия Большунова, назвав их неуместными.

После этого спортсмен удалил посты, но последствия остались: Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продолжила отстранение российских спортсменов от международных стартов.

Напомним, что в феврале 2025-го Большунов в Италии одержал победу в 30-километровом заезде, а после него столкнулся с акциями в поддержку Украины.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила, что не будет принимать во внимание опыт с допуском Александра в вопросе возвращения россиян.

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