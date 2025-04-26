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Прилетел снаряд. Знаменитого российского чемпиона мира, глумившегося над Украиной, настигла карма. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
1,0 т.
Прилетел снаряд. Знаменитого российского чемпиона мира, глумившегося над Украиной, настигла карма. Видео

В Брянской области России снарядом разрушен дом родителей трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова который был участником Z-концерта в Лужниках. Информацию об этом подтвердили в администрации Севского муниципального района, а также тренер спортсмена Юрий Бородавко в комментарии для РИА Новости.

Видео дня
Прилетел снаряд. Знаменитого российского чемпиона мира, глумившегося над Украиной, настигла карма. Видео

По его словам, родители лыжника уже давно не жили в доме в селе Подывотье и уехали оттуда в январе 2024 года. Пострадавших в результате удара нет. "Дом разрушен прямым попаданием снаряда", – уточнил Бородавко.

При этом российские пропагандисты поспешили обвинить в случившемся Вооруженные силы Украины.

Прилетел снаряд. Знаменитого российского чемпиона мира, глумившегося над Украиной, настигла карма. Видео

Ранее Александр Большунов оказался в центре международного скандала после публикации в соцсетях. Российский спортсмен выложил фото и видео в форме сборной СССР, сопровождая зарядку под песню Владимира Высоцкого "Утренняя гимнастика".

Прилетел снаряд. Знаменитого российского чемпиона мира, глумившегося над Украиной, настигла карма. Видео

Это было воспринято как демонстративная провокация на фоне войны в Украине. Президент Лыжной ассоциации Норвегии Эрик Рёсте резко раскритиковал действия Большунова, назвав их неуместными.

Прилетел снаряд. Знаменитого российского чемпиона мира, глумившегося над Украиной, настигла карма. Видео

После этого спортсмен удалил посты, но последствия остались: Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продолжила отстранение российских спортсменов от международных стартов.

Напомним, что в феврале 2025-го Большунов в Италии одержал победу в 30-километровом заезде, а после него столкнулся с акциями в поддержку Украины.

Прилетел снаряд. Знаменитого российского чемпиона мира, глумившегося над Украиной, настигла карма. Видео

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила, что не будет принимать во внимание опыт с допуском Александра в вопросе возвращения россиян.

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