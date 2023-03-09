Приехал воевать из-за границы: через год после свадьбы командир разведчиков и чемпион Украины погиб в Харьковской области

Стало известно про еще одну болезненную потерю среди украинских спортсменов, которые решились защищать свою землю от российских оккупантов. В боях в Харьковской области погиб чемпион Украины по хортингу, мастер спорта и командир разведывательного отделения десантно-штурмового батальона Вадим Дудко.

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О смерти бойца сообщил Спортивный комитете Украины на своей странице в Facebook.

23-летний Вадим был с Волыни. Родился и вырос в поселке городского типа Дубище.

"В семье Дудко пятеро детей: одна девочка и четверо мальчиков. Трое из них защищают нашу Украину", – рассказал родственник погибшего бойца Александр.

После окончания учебы в школе Вадим начал заниматься спортом, в частности боевым хортингом. В 2017 году принимал участие в открытых чемпионатах и кубках Украины по хортингу в Луцке, Ирпене, Кропивницком, Черкассах, где становился победителем и призером.

В 2018 году выиграл "золото" и "серебро" на открытом чемпионате по хортингу в Ивано-Франковске. Получил звание мастера спорта.

В 2018 году Вадим пошел на контрактную службу вместе с двумя братьями. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Там также участвовал в чемпионате по кроссфиту среди команд Житомира, в открытом кубке Львова по регби. Где также занимал призовые места.

Друзья и знакомые отмечали, что Вадим был молодым, но не по годам мудрым и искренним человеком, патриотом своей страны.

В первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Дудко, который недавно женился, находился в тысяче километров от Украины. Но не мог остаться в стороне и решил срочно возвращаться домой, чтобы снова взять в руки оружие и защищать свою землю от российских оккупантов. Близкие люди уверены, что он не мог иначе.

"Вадим воевал в Донецкой области несколько лет подряд по контракту. В сентябре 2021 года женился, в ноябре уехали с женой Аленой за границу. Но когда началась полномасштабная война, он не задумываясь уехал защищать страну. Вадим наш был очень большим добряком", – рассказывал о воине родственник Александр.

После своего возвращения в Украину Дудко был командиром разведывательного отделения десантно-штурмового батальона. И успешно противостоял противнику до 7 сентября 2022 года. Погиб старший солдат в бою вблизи населенного пункта Максимовка в Харьковской области практически через год после свадьбы.

В день прощания с молодым героем на Волыни шел дождь, словно вместе с людьми Вадима оплакивала природа. А выразить свое уважение защитнику пришли и близкие и друзья, и совершенно незнакомые.

Вадим был награжден орденом "За мужество ІІІ степени" и медалью "За военную службу Украине" уже посмертно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ближнем бою под Донецком погиб чемпион Украины по плаванию, служивший в президентском полку. Но похоронить дома защитника смогли только через год.

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