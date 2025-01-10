'Придурок!' В РФ закатили истерику из-за слов вице-чемпиона ОИ о примитивном российском народе

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику после слов чешского экс-хоккеиста Вацлава Недомански, который назвал россиян примитивным народом. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина набросилась на вице-чемпиона ОИ-1972 с откровенными оскорблениями.

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Об этом Тарасова заявила пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Ярая Z-фанатка, которая активно поддерживает войну своей страны против Украины, добавила, что Недомански не имеет права рассуждать о россиянах, и обозвала его придурком.

"Недомански играл в хоккей за свою страну, я это хорошо помню. Но нам делать больше нечего, отвечать ему? Почему я должна его слушать, когда я здесь живу и здравствую, работаю и известна на весь мир? Кто он такой, чтобы говорить о нашей нации? Почему это всех заинтересовало? Придурок! Мало ли что он сказал. Это так глупо. Не надо так остро на это реагировать", – сказала Тарасова.

Ранее соотечественник Недомански Доминик Гашек жестко раскритиковал подписантов Будапештского меморандума за требования к Украине идти на уступки России и кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Также Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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