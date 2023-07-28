'Придумывают пропаганду на Западе': чемпионка ОИ из РФ нелепо высказалась о запрете флага России

Международный олимпийский комитет (МОК) специально накладывает санкции на российских спортсменов, чтобы "сделать раскол общества", а не реагируя на позорную войну РФ против Украины. При этом западные чиновники "придумывают эту пропаганду на Западе", чтобы оправдать запрет на символику страны-агрессора.

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Такую абсурдную мысль в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" высказала олимпийская чемпионка Светлана Журова. Депутатка Государственной думы при этом добавила, что в России в ответ на действия МОК и международных федераций "патриотов становится больше".

"Такие действия МОК распространяются на всю страну, нас пытаются просто нейтрализовать. Олимпиада же на повестке. Почему все больше россиян не приемлют нейтральный статус? Потому что все больше начинают примерять на себя и спрашивать: "Как такое может быть?" Сейчас патриотов становится больше, и в МОК это понимают и из‑за этого все больше хотят загнать нас в эту нейтральность, сделать раскол общества. Как‑то умышленно это делают те люди, которые придумывают эту пропаганду на Западе. Будет правильнее, если наши спортсмены будут выступать там, где есть наш флаг, гимн и другие атрибуты", – сказала Журова.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, повторяя нарративы кремлевской пропаганды, выступил за допуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года, назвав это шагом к миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики обрушили поток гнева на олимпийскую чемпионку, предательницу Украины и жену Дмитрия Пескова Татьяну Навку после ее слов об участии РФ в ОИ-2024 без флага и гимна.