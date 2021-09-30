"Буду по ночам сторожить машину": призеры Олимпиады-2020 нашли на крыше новенькие авто

Елена Павлова
Елена Павлова
Другие виды спорта
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'Буду по ночам сторожить машину': призеры Олимпиады-2020 нашли на крыше новенькие авто

Бронзовые медалистки Олимпиады-2020 в Токио по вольной борьбе Алла Черкасова и Ирина Коляденко неожиданно стали обладательницами новеньких авто в цвет своих медалей.

OBOZREVATEL побывал на церемонии награждения, которую проводила Ассоциация вольной борьбы Украины и где подарки получили все участники Олимпийский игр в Японии. А тренерскому штабу женской сборной, которая привезла из Токио две бронзовые медали, вручили сертификат на полмиллиона гривен.

После чего для Аллы Чекасовой и Ирины Коляденко вынесли небольшие серебристые коробки. Каково же было удивление призерок токийских Игр, когда внутри оказались брелоки с ключами от внедорожников Citroen.

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Борьба, призер Олимпиады, Коляденко
Борьба, призер Олимпиады, Черкасова

Автомобили бронзового цвета с огромными красными бантами ожидали спортсменок на крыше здания, куда Ирине было подняться непросто на костылях после операции на колене. Но перспектива сесть в собственное новенькое авто придавала ей сил.

"Классные эмоции и неожиданный подарок. Я люблю водить, у меня есть права. До этой машины у меня был Ford. И пока без штрафов. Хотя и погонять иногда люблю, но только так, чтобы это было безопасно. И я всегда отстаиваю права женщин за рулем", – отметила Коляденко.

Борьба, призер Олимпиады, Коляденко
Борьба, призер Олимпиады, Коляденко

Сначала показалось, что Ирина не очень удивлена сюрпризом. Но спортсменка заметила, что это не так. "Вы знаете, люди, которые дарят мне подарки, говорят, что я реагирую не так, как все. Мне хочется показать человеку, что я рада и мне приятно, но я не взрываюсь эмоциями и не кричу: "Вау!" Моя радость внутри. И не хочу делать это наиграно", – рассказала борчиха.

Борьба Коляденко

Чемпионка мира-2018 и Европы-2019 Алла Черкасова тоже не новичок за рулем – более 10 лет водительского стажа.

"Сейчас я вожу Suzuki Vitara, до этого у меня была китайская машина Lifan, и я ее просто обожала. Я скучаю по ней, как по родной сестре. Она была маленькая, желтенькая. Очень классная. И я никогда не боялась оставлять ее на улице. И не думала, что украдут (смеется).

Борьба, призер Олимпиады, Черкасова
Борьба, призер Олимпиады, Черкасова

А после покупки Vitara я начала переживать: "Боже, она еще есть?" А с этой я, наверное, вообще по ночам спать не буду. Буду стоять у окна (смеется). Мы не привыкли к таким шикарным машинам", – призналась Черкасова.

Алла за рулем особо не гоняет: "Я отношу себя к аккуратным водителям, потому что знаю последствия, которые бывают от этих вождений. И у меня уже есть ребенок. Я считаю, что лучше пропустить на дороге. Даже если кто-то не прав, потому что жизнь человека – это всегда главная ценность".

Борьба, призер Олимпиады, Черкасова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Коляденко подарила квартиру своему тренеру.