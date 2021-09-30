'Буду по ночам сторожить машину': призеры Олимпиады-2020 нашли на крыше новенькие авто

Бронзовые медалистки Олимпиады-2020 в Токио по вольной борьбе Алла Черкасова и Ирина Коляденко неожиданно стали обладательницами новеньких авто в цвет своих медалей.

OBOZREVATEL побывал на церемонии награждения, которую проводила Ассоциация вольной борьбы Украины и где подарки получили все участники Олимпийский игр в Японии. А тренерскому штабу женской сборной, которая привезла из Токио две бронзовые медали, вручили сертификат на полмиллиона гривен.

После чего для Аллы Чекасовой и Ирины Коляденко вынесли небольшие серебристые коробки. Каково же было удивление призерок токийских Игр, когда внутри оказались брелоки с ключами от внедорожников Citroen.

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Автомобили бронзового цвета с огромными красными бантами ожидали спортсменок на крыше здания, куда Ирине было подняться непросто на костылях после операции на колене. Но перспектива сесть в собственное новенькое авто придавала ей сил.

"Классные эмоции и неожиданный подарок. Я люблю водить, у меня есть права. До этой машины у меня был Ford. И пока без штрафов. Хотя и погонять иногда люблю, но только так, чтобы это было безопасно. И я всегда отстаиваю права женщин за рулем", – отметила Коляденко.

Сначала показалось, что Ирина не очень удивлена сюрпризом. Но спортсменка заметила, что это не так. "Вы знаете, люди, которые дарят мне подарки, говорят, что я реагирую не так, как все. Мне хочется показать человеку, что я рада и мне приятно, но я не взрываюсь эмоциями и не кричу: "Вау!" Моя радость внутри. И не хочу делать это наиграно", – рассказала борчиха.

Чемпионка мира-2018 и Европы-2019 Алла Черкасова тоже не новичок за рулем – более 10 лет водительского стажа.

"Сейчас я вожу Suzuki Vitara, до этого у меня была китайская машина Lifan, и я ее просто обожала. Я скучаю по ней, как по родной сестре. Она была маленькая, желтенькая. Очень классная. И я никогда не боялась оставлять ее на улице. И не думала, что украдут (смеется).

А после покупки Vitara я начала переживать: "Боже, она еще есть?" А с этой я, наверное, вообще по ночам спать не буду. Буду стоять у окна (смеется). Мы не привыкли к таким шикарным машинам", – призналась Черкасова.

Алла за рулем особо не гоняет: "Я отношу себя к аккуратным водителям, потому что знаю последствия, которые бывают от этих вождений. И у меня уже есть ребенок. Я считаю, что лучше пропустить на дороге. Даже если кто-то не прав, потому что жизнь человека – это всегда главная ценность".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Коляденко подарила квартиру своему тренеру.