'Придаст казакам сил': матч с Россией на Евро, по мнению украинского тренера, станет самым принципиальным в истории сборной

Если исключить спортивную составляющую, то сегодняшний полуфинал футзального Евро-2022 против России, пожалуй, наиболее принципиальная игра за всю историю сборной Украины. Так считает двукратный вице-чемпион Европы по футзалу и главный тренер женской национальной команды Олег Шайтанов.

В разговоре с OBOZREVATEL Шайтанов отметил, что на этом чемпионате в нашей сборной, появилась "химия", которой не хватало ей на предыдущих турнирах.

– Олег Николаевич, сборная Украины регулярно выходит в плей-офф чемпионатов Европы, но в полуфинал Евро пробилась впервые за 17 лет. Перед началом чемпионата вы могли предположить, что наша команда пройдет так далеко?

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– На таких турнирах, где собраны лучшие команды Европы, прогнозировать очень сложно. Поэтому, прежде всего, нужно было выходить из группы, и если это удастся, идти дальше шаг за шагом.

Да, в последние годы стадия четвертьфиналов была для нас непроходимой, но и проигрывали мы на этой стадии то в серии послематчевых пенальти, то пропускали решающий мяч за секунду до окончания поединка.

– Что, на ваш взгляд, есть у этой команды, что позволило ей попасть в четверку сильнейших на континенте? И кого из наших игроков могли бы отметить на этом Евро?

– Я бы никого не хотел выделять, потому что на площадке сейчас играет команда, и мне это очень нравится. Ребята сплотились после первого поражения от Нидерландов и сейчас выглядят, как единое целое.

Мы деклассировали Сербию, прилично выглядели с чемпионами мира и Европы из Португалии, обыграли Казахстан, который является ведущей командой в современном футзале. И все это потому, что мы стремились к победе больше всего. В команде появилась "химия", именно ее и не хватало на предыдущих турнирах.

– Последний раз в рамках Евро Украина встречалась с Россией в 2007 году, когда уступила 1:4, хотя двумя годами ранее мы обыгрывали россиян в группе – 2:1. Насколько сильно с того времени изменились команды? В первую очередь – по своей манере игры, тактике, характеру.

– Последняя игра была 15 лет тому назад. Это абсолютно разные времена. Различные поколения участвовали в этих трех играх. Сравнивать эти матчи нет смысла. Да и футзал очень вырос за это время, он стал более тактичным и динамичным.

– Какие сейчас сильные и слабые стороны России и как стоит сыграть против нее?

– Как показал последний матч наших соперников – они не идеальны, при том, что имеют в составе нескольких натурализованных бразильцев. Это будет сложная игра. Пустяки могут решить судьбу матча. Очень важны будут первые минуты поединка – нужно показать россиянам, что мы тоже стремимся играть в финале и отдадим за это все свои силы.

– В 2000-х встречи с Россией носили такой же принципиальный характер? И может ли отразиться на игроках обстановка вокруг матча? Особенно сейчас, когда столько говорится о полноценной войне с РФ.

– Да, тогда тоже были принципиальные игры. Но сегодняшний матч в условиях войны, в условиях оккупации наших территорий – если исключить спортивную составляющую, это, пожалуй, наиболее принципиальная игра за всю историю украинской сборной.

Ситуация вокруг поединка безусловно подогревается и оказывает влияние на игроков, но надеюсь, что это придаст нашим казакам сил, выдержки и желание победить Россию.

Поединок Украина – Россия состоится 4 февраля в Амстердаме и начнется в 18:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Евро-2022 по футзалу.

Во втором полуфинале в Нидерландах сразятся сборные Португалии и Испании. Встреча за третье место и финал запланированы на воскресенье, 6 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной Украины по футзалу рассказал о проблемах перед игрой с Россией в полуфинале Евро.