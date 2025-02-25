'Причины бана устранены'. Россия исключила 'ЛНР', 'ДНР', Херсонскую и Запорожскую области из состава ОКР

Олимпийский комитет России (ОКР) изменил свой устав, исключив из состава организации представителей так называемых "ЛНР", "ДНР", а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что теперь у Международного олимпийского комитета (МОК) нет оснований для приостановки деятельности ОКР.

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МОК ввел санкции против ОКР в октябре 2023 года именно из-за включения оккупированных территорий в состав российской организации.

Таким образом в организации отреагировали на незаконное включение в состав ОКР олимпийских советов с оккупированных территорий Украины.

В декабре 2024 года был принят новый устав, по которому региональные олимпийские советы утратили членство в ОКР. По словам Дегтярева, число членов комитета уменьшилось на 89, а причины, указанные МОК при введении санкций, больше не актуальны.

"Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана. Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены, о чем мы уже сообщили в МОК", – цитирует Дегтерева sports.ru.

Также в международные федерации по зимним видам спорта направлены письма с требованием допустить российских атлетов к квалификации на Олимпиаду.

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