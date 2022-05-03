'Подумала, что никто не выживет': тренер призеров Олимпиады вырвалась из Харькова и ее начинает тошнить при слове 'русский'

Главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию Светлана Саидова отказывалась выезжать из Харькова, потому что думала, что в этой войне не выживет никто и хотела умереть рядом с мужем. А сейчас наставница, которая в прошлом году привела команду к первым медалям на Олимпиаде, не собирается возвращаться домой без награды чемпионата мира-2022.

В интервью OBOZREVATEL Светлана Борисовна рассказала, что после начала войны ее тошнит при слове русский, поэтому она пошла на большой риск и убрала из программы украинок музыку Чайковского. Также наставница призналась, что у нее было предчувствие перед вторжением российских "мутантов", но верить в этот ужас ей не хотелось.

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– Предчувствовала что-то нехорошее, поэтому и сделала сбор в Турции. Но мы немножко не успели: должны были вылетать 27 февраля с национальной сборной. Уже и все документы были готовы и чемоданы собраны. Но чуть-чуть не успели. Хотя я до последнего не верила, что нападут, но на всякий случай... Честно, трудно поверить, но это произошло.

– Какие были ваши первые действия после того, как война таки началась?

– Первые пять минут я не знала, куда бежать и что делать. Конечно, очень сильно расстроилась из-за того, что подготовка летит и все летит. В 6 утра мы уже должны были быть на тренировке. А в 7 утра я созвонилась с Алексеевыми, и они выехали из города. Честно, я думала, что 3–4 дня они поклатцают оружием и вернутся к себе. А видите как получилось...

Всех это застало врасплох. И я даже не могу россиян сейчас назвать людьми, это какие-то мутанты. Я считаю, что это просто какой-то дефект в ДНК. Причем, он был давно, а сейчас проявился. После взятия Крыма каждый мне пытался доказать, что Крым их. Но я тоже много чего могу сказать. Но если у меня есть документы на квартиру, то вы должны выселиться. Это однозначно. А по всем документам Крым – это Украина.

И при слове русский меня сейчас начинает тошнить. Я хочу забыть эту страну и никогда не вспоминать, вычеркнуть из своей жизни. Я собираюсь выучить украинский язык. Мне противно разговаривать на русском. Я предупредила своих подруг там, чтобы больше не звонили мне и не писали. А то они поздравляют меня с 8 марта и даже не спросили, как мы тут.

Верующие люди говорят: "не осуждай врага", "подставь вторую щеку", "прости". И хоть я по жизни такой добрый человек, но не могу. Никогда во мне не было столько агрессии, как сейчас. А она же разлетается по миру. И такая ненависть, что своими руками бы задушила за то, что они сделали.

– Несмотря на очень тяжелую ситуацию в Харькове, который не перестают бомбить, вы долго отказывались выехать из города. Почему?

– Во-первых, я подумала, что в этой войне в принципе никто не выживет, ведь это же какие сейчас военные технологии, не такие, как во время второй мировой. Все серьезнее. А я с мужем прожила всю свою жизнь и как-то мне не хотелось сейчас его оставлять. Он уже в возрасте. Я для себя решила, что, наверное, буду умирать вместе с ним. И осталась.

Но это мне не помешало вывезти всю сборную на западную Украину. И решать все вопросы по письмам. Спасибо нашему президенту федерации Игорю Владимировичу Лысову. Он подключился под бомбами, под всеми делами. Он молодец, не было никакого отказа, а были предложения по странам, которые могут нас принять.

Но выковыряла меня из страны Международная федерация плавания. Я являюсь членом ФИНА и была членом ЛЕН – европейской лиги плавания. Мне писали по пять раз в день, чтобы я немедленно выезжала. И в итоге они меня заставили. Любовь к спорту победила.

И мужа я уговаривала уехать. А он говорил, что я здесь жил и здесь умру. И 20 дней, что я пробыла в Харькове, меня выгонял. Мол, уезжай, мне так спокойнее. Хотела и кота забрать с собой, но пожалела мужа. Как он один останется в доме. И кот теперь со мной не разговаривает. Обиделся, что я его бросила.

А я когда выезжала на машине из Харькова, то и стариков собрала, и девочек. У меня со зрением не сильно хорошо, а тогда дорога просто двоилась. Рядом сидела девочка и помогала, если надо было объезжать какие-то ямы или еще что-то.

И я хочу сказать, что спортивное общество – это огромная сила и сплоченные люди. После того, как я приняла решение, то выехала чуть ли не через 15 минут. Куда сначала ехать и где останавливаться – я не знала. Думала, что по пути разберусь. В итоге звонила, спрашивала, есть ли возможность остановиться где-то в Александрии, ведь со мной было еще шесть человек.

Конечно, эта война – трагедия всего народа. И Россия будет за это проклята, они будут до седьмого колена отрабатывать, умирать от неизвестных болезней за наших деток маленьких, за всех. И я очень горжусь, что живу в Украине. В Александрии с нас мало того, что не взяли денег, но и вообще никому не отказали в помощи. Ведь идет комендантский час, мест нет, все переполнено.

Но постелили матрасы на полу прямо в холле общежития, а в вестибюле стоял стол с чаем и какие-то печеньки. Другими словами: даже если человек уезжает из своего дома, то он все равно защищен нашим народом. Какая бы сейчас не была тяжелая жизнь, все равно люди пытаются поделиться последним.

В Виннице мы приехали к незнакомым людям, они просто отдали нам ключи от квартиры, а сами пошли в подвал. А с нами еще собака была огромная, которую нельзя было оставить. А они пустили с ней, да еще и наварили супа, мяса с картошкой. Мы, конечно, набросились. Готовят в Украине, конечно, изумительно. Красивая природа, все чистенько. Не то, что в России.

У меня подруга жила в России, мы с ней дружили еще со времен СССР, она заслуженный тренер по акробатике. Когда в Таджикистане была война, она переехала в Волгоградскую область, и мы поехали к ней в гости автобусом, который отправлялся из Славянска. После этого я неделю лежала в депрессии.

Проезжаешь Славянск, территорию Украины, и тут начинается пьянь и рвань – покосившиеся заборы, ужасные крыши, вокруг везде грязь и одни пьяные рожи в этой деревне, где они жили. Неизгладимые впечатления от этой нищеты. После того, как я вернулась в Харьков, подруга меня еще ни раз приглашала, но я ей говорю, мол, нет, лучше ты ко мне (смеется).

Война очень многих и лично меня сделала бомжами, живем в эмиграции, но, мне кажется, что это все было неминуемо для нашей страны. Стать независимой и очиститься так просто не получится. Если мы действительно хотим жить по-другому. А мы уже реально другие, у нас нет это российской тоталитарности.

– Вы отслеживаете, что с вашим домом в Харькове? С мужем и котом все в порядке?

– Я мужа тоже вывезла оттуда. У меня невестка очень умная девочка. Она ему пару видео-страшилок скинула, плюс он немножко пожил один, а это тоже влияет. Он же мог приехать ко мне в Италию, где принимают наших беженцев, но не хочет. Живет сейчас на западе Украины.

– Раз уже вспомнили Италию, почему остановились именно на ней, когда нужно было куда-то вывезти сборную? Ведь у вас были еще варианты?

– Первый вариант вообще был Израиль, потому что еще до войны мне звонил Наом – наш куратор по синхронному плаванию в ЛЕН и очень хороший человек. Он мне еще тогда говорил: "Светлана, а если война начнется? Давай сейчас переезжай". А у меня у сбор в Турции был "закручен". Я ему сказала, что если что-то изменится или случится, то тогда я прямиком к ним. Договоренности были, но мы не успели.

Потом в Канаду нас звала Лиза Шот, председатель технического комитета ФИНА. Это она мне писала по пять раз в день и говорила, что я обязана выехать из Харькова. В общем, первое наше решение было ехать в Канаду, но это как-то очень далеко.

Потом предложили помощь Италия, Венгрия, Чехия, Германия и многие другие страны. Но Италию я выбрала, потому что, во-первых, здесь много бассейнов, а, во-вторых, очень сильная федерация, потому что Паоло Барелли много лет был президентом ЛЕН. И мы не прогадали с выбором.

Мы же приехали и без купальников, и без спортивных костюмов. Нам тут все выдали, в том числе туалетные принадлежности – вплоть до зубной щетки. Нам даже кофе выдают, а в мирное время чашка в Италии стоит около 3-4 евро. Вот прям до слез. Какой мир вокруг добрый! И угораздило ж нас с вами жить рядом с таким удавом! Наградил Бог соседом.

А в Италии мы живем втроем в однокомнатной квартире. Да, тесно. Но есть где спать и есть, что покушать.

– У вас сейчас очень молодая команда после ухода сразу пяти участниц Олимпиады-2020. Как в этой сложной психологической ситуации удалось наладить тренировочный процесс?

– Вы не представляете, какие были сложности. Во-первых, они 14 дней не тренировались. И все поправились – понятно, что страх заедаем едой. А это полный выход из формы. Это словно начать учебный год после летних каникул. А у нас через полтора месяца уже чемпионат мира.

Кроме того, приходишь – они рыдают, уходишь – рыдают. И ты уже не только тренер, но и психиатр. Я перепробовала уже все методы – и ругалась с ними, и шантажировала, и жалела. Ничего не помогало. Но вот сейчас стабилизировались. Можно сказать, примирились. Я им говорила, что нужно принять ситуацию. Если не примете, то нам с вами крышка.

Сейчас смотрю, что повеселели. Все-таки молодость – она же беспечная. Хотя, конечно, из-за родителей переживают, у всех в Украине остались близкие. Многих разбросало по миру. Но буквально дней 10, как начали тренироваться в полную силу.

– Команда осталась и без купальников, в которых выступает. Как-то разрешилась эта ситуация?

– Это тоже целая эпопея. Во-первых, моя воспитанница Марина Холод, которая живет в Австралии, шьет купальники и сказала, что привезет их для нашей сборной на чемпионат мира в Будапешт. А во-вторых, я нашла людей в Харькове. Хорошо, что у меня эта форма лежит в бассейне "Локомотив". Ее нашли под этими бомбами и обстрелами, с горем пополам вывезли и отправили почтой. Ведь нам хочется назло всем выйти самыми красивыми.

И я еще кое-что сотворила. У меня была техническая программа под "Лебединое озеро" Чайковского. Но в связи с тем, что эти мутанты ворвались в нашу страну, я обо всем русском даже слышать не хочу, даже если это Чайковский и мировое достояние. Куда прославлять оккупантов?

Я нашла другую музыку, уже сделали под нее программу, которая сейчас на отработке. Хотя обычно в синхронном плавании программа минимум год отрабатывается. За два месяца это практически невозможно. Но ничего. Успеем – будем выступать, нет – значит просто сниму эту программу. И все.

– То есть, до чемпионата мира в июне нигде выступить из-за этого не удастся?

– У нас тут еще одна засада. Бассейн не достаточно глубокий – 1,90 м. А у меня есть воспитанницы по 1,84 м. Они не вмещаются, например, когда нужно делать вращение. И техника гробится. Но сейчас мы решаем вопрос о проведении сбора в Будапеште, чтобы попасть на глубокую воду хотя бы на неделю. Чтобы почувствовать глубину.

Сейчас они в поддержки собираются на поверхности, раньше толкают, поэтому поддержки идут чуть ли не на 4 счета раньше. В Украине у нас, конечно, были другие условия. Сейчас параллельно с нами работает еще три тренера. Все включают музыку. Но я все равно говорю огромное спасибо, что вообще пустили нас в бассейн, потому что вода очень дорогая.

– Наверное, в сложившейся ситуации трудно ставить какие-то конкретные задачи перед девушками на чемпионат мира?

– Почему? У меня задача поставлена. Мы без медали не уедем. Иначе, чего я тут мучаюсь? Лучше бы тогда уже с мужем сидела, доживала свой век (улыбается). Я сюда приехала, чтобы взять медали. Вы поймите: причин всегда может быть очень много. Себя жалко, кого-то еще жалко, всех жалко. Но выживет только тот, кто забудет, что было вчера.

– ФИНА долго тянула с отстранением россиянок от соревнований. Но в итоге все-таки решилась. Что вы думаете по этому поводу?

– Считаю, что очень правильно сделали, потому что мои девчонки сказали, что придем и рожи им понабиваем прямо в бассейне. Вы можете себе представить эти соревнования, когда спортсмены идут стенка на стенку? Что там будет? Великое шоу. Мы написали в письме, если вы хотите такое шоу, то, пожалуйста, не вопрос. Но мы вас предупредили.

Говорят, что спорт должен быть вне политики. Но как вне политики, если я приезжаю на соревнования, а там стоят люди, которые поддерживают этого мутанта, это чудовище. Деньги, конечно, делают свое дело, но им тоже нужно показать, что лучше жить в чести, чем с деньгами и обплеваными с ног до головы. А украинцев везде встречают очень хорошо, они же трудолюбивая нация, без распальцовок.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что призер Олимпиады бежала из Харькова с летними вещами, а россиянки им писали, что бомбят во благо.