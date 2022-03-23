При обороне Мариуполя погиб член сборной Украины UFMMA
Член сборной Украины по смешанным боевым искусствам (UFMMA) Егор Биркун погиб 23 марта при обороне Мариуполя. Биркун был уроженцем Кривого Рога. Закончил 81-ю школу, затем учился в металлургическом техникуме. Высшее образование получил в Криворожском национальном университете.
23 марта Биркун вместе с остальными спортсменами должен был выступать на чемпионате мира о ММА GAMMA.
Егор в составе полка "Азов" выполнял боевое задание в оккупированном Мариуполе.
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта футболист любительского клуба "Случ" Богдан Семенчук погиб, защищая Украину от российского вторжения. 28-летний полузащитник из Ровенской области ушел на фронт добровольцем и пал в боях с врагом под Киевом.
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А 16-летний футболист киевской любительской команды ДЮСШ "Атлет" Дмитрий Евдоченко был расстрелян вместе с мамой при попытке эвакуации из Киевской области.
Бывший защитник львовских "Карпат" Виталий Сапило погиб под Киевом во время авиаудара. После вторжения России на территорию Украины Сапило был командиром танка и оборонял столицу.
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