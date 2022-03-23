При обороне Мариуполя погиб член сборной Украины UFMMA

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Член сборной Украины по смешанным боевым искусствам (UFMMA) Егор Биркун погиб 23 марта при обороне Мариуполя. Биркун был уроженцем Кривого Рога. Закончил 81-ю школу, затем учился в металлургическом техникуме. Высшее образование получил в Криворожском национальном университете.

23 марта Биркун вместе с остальными спортсменами должен был выступать на чемпионате мира о ММА GAMMA.

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Егор в составе полка "Азов" выполнял боевое задание в оккупированном Мариуполе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта футболист любительского клуба "Случ" Богдан Семенчук погиб, защищая Украину от российского вторжения. 28-летний полузащитник из Ровенской области ушел на фронт добровольцем и пал в боях с врагом под Киевом. ​

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Недавно в Ирпене убили футболиста-волонтера. Александр Иващик выступал за ирпенскую ветеранскую команду по минифутболу MBZ.

А 16-летний футболист киевской любительской команды ДЮСШ "Атлет" Дмитрий Евдоченко был расстрелян вместе с мамой при попытке эвакуации из Киевской области. ​

Бывший защитник львовских "Карпат" Виталий Сапило погиб под Киевом во время авиаудара. После вторжения России на территорию Украины Сапило был командиром танка и оборонял столицу.

До этого бомба убила футболиста "Гостомеля" и его маму. Российский снаряд разрушил дом Дмитрия Мартыненко.

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