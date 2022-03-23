При обороне Мариуполя погиб член сборной Украины UFMMA

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
6,9 т.
Егор Биркун погиб при обороне Мариуполя
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Член сборной Украины по смешанным боевым искусствам (UFMMA) Егор Биркун погиб 23 марта при обороне Мариуполя. Биркун был уроженцем Кривого Рога. Закончил 81-ю школу, затем учился в металлургическом техникуме. Высшее образование получил в Криворожском национальном университете.

Егор Биркун

23 марта Биркун вместе с остальными спортсменами должен был выступать на чемпионате мира о ММА GAMMA.

Егор Биркун
Видео дня
facebook.com/ufmma.com.ua

Егор в составе полка "Азов" выполнял боевое задание в оккупированном Мариуполе.

Егор Биркун
Егор Биркун
Егор Биркун со своей девушкой
Егор Биркун
Егор Биркун

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта футболист любительского клуба "Случ" Богдан Семенчук погиб, защищая Украину от российского вторжения. 28-летний полузащитник из Ровенской области ушел на фронт добровольцем и пал в боях с врагом под Киевом. ​

Футболист Богдан Семенчук.

Недавно в Ирпене убили футболиста-волонтера. Александр Иващик выступал за ирпенскую ветеранскую команду по минифутболу MBZ.

Александр Иващик

А 16-летний футболист киевской любительской команды ДЮСШ "Атлет" Дмитрий Евдоченко был расстрелян вместе с мамой при попытке эвакуации из Киевской области. ​

Дмитрий Евдоченко с мамой

Бывший защитник львовских "Карпат" Виталий Сапило погиб под Киевом во время авиаудара. После вторжения России на территорию Украины Сапило был командиром танка и оборонял столицу.

Виталий Сапило.

До этого бомба убила футболиста "Гостомеля" и его маму. Российский снаряд разрушил дом Дмитрия Мартыненко.

Дмитрий Мартыненко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
УкраинаМариупольMMAstopwar