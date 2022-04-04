'Преступники отбирают жизнь наших спортсменов': в России снова устроили истерику из-за дисквалификации фигуристов

Знаменитая российская тренер Татьяна Тарасова снова набросилась на руководство Международного союза конькобежцев (ISU) из-за отстранения фигуристов из РФ. Участница чемпионатов мира и Европы выразила непонимание причин дисквалификации спортсменов страны-агрессора.

Об этом сама Тарасова заявила в интервью порталу Sport24. Она снова выразила мнение о том, что атлеты из России якобы не несут ответственности за действия властей по вторжению в Украину.

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"За что нас дисквалифицировали? За что? Я этого просто не пойму. Спорт якобы "вне политики", за что тогда нас отстранили? Мы что сделали? Что сделали наши девочки и мальчики? Ничего. Почему тогда их трогают? У спортсмена жизнь очень короткая, у многих ребят возможности выступать больше никогда не будет. Преступники из ISU отбирают жизнь наших спортсменов. Не мы виноваты в этом, а ISU", – сказала Тарасова.

В конце марта бывшая фигуристка уже высказывалась против ISU. "Мы ничем не провинились, чтобы на нас накладывали такие санкции, тем более на спортсменов!" – сказала тогда тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный союз биатлонистов (IBU) исключил из состава организации Россию и Беларусь за развязывания войны в Украине и ее поддержку соответственно. Комментатор Дмитрий Губерниев устроил истерику из-за дисквалификации и попал под критику.

Кроме того, в России опозорились с трансляцией турнира, который должен был стать заменой чемпионату мира.

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