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Предателя Украины освистали на турнире UFC. Он кричал "Россия! Россия!" Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
4,2 т.
Предателя Украины освистали на турнире UFC. Он кричал 'Россия! Россия!' Видео

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов был освистан американскими болельщиками на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (Невада). 31-летний уроженец Красного луча (с 2014 находится под оккупацией России) много раз признавался в любви к РФ, часто называя  россиян и украинцев единой нацией.

Видео дня

Крылов перед боем с представителем США Райаном Спанном был представлен как спортсмен из Донецка, Украина. Однако это его не спасло от свиста и улюлюканья от фанатов. 

Сразу после своей победы Крылов начал кричать "Россия! Россия!".

Отметим, что в марте 2020 года Крылов заявил о том, что не смог получить российское гражданство, о котором мечтал с начала вторжения РФ на Донбасс в 2014 году.

В одном из ранних интервью уроженец Красного Луча заявлял, что очень хочет получить российский паспорт и имеет огромное желание выступить под флагом "ЛНР".

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