Предателя Украины освистали на турнире UFC. Он кричал 'Россия! Россия!' Видео

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов был освистан американскими болельщиками на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (Невада). 31-летний уроженец Красного луча (с 2014 находится под оккупацией России) много раз признавался в любви к РФ, часто называя россиян и украинцев единой нацией.

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Крылов перед боем с представителем США Райаном Спанном был представлен как спортсмен из Донецка, Украина. Однако это его не спасло от свиста и улюлюканья от фанатов.

Сразу после своей победы Крылов начал кричать "Россия! Россия!".

Отметим, что в марте 2020 года Крылов заявил о том, что не смог получить российское гражданство, о котором мечтал с начала вторжения РФ на Донбасс в 2014 году.

В одном из ранних интервью уроженец Красного Луча заявлял, что очень хочет получить российский паспорт и имеет огромное желание выступить под флагом "ЛНР".

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