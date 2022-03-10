'Предатель России': шахматист сбежал из РФ в Норвегию после заморозки банковских счетов, за что 'получил' от депутата Госдумы

Шахматист из России Евгений Романов принял решение выступать за Норвегию после многочисленных санкций, наложенных на РФ после вторжения в Украину. А олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова уже назвала его предателем.

Хотя сам Романов в комментарии VG подчеркивал, что решение выступать за Норвегию напрашивалось очень давно. Шахматист, который в 2013-м был бронзовым призером чемпионата Европы, в последние годы тренировал сборные Норвегии, Германии и женскую команду Грузии, с которой стал бронзовым призером Олимпиады-2018 и вице-чемпионом Европы-2019.

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"Этот переход происходит уже некоторое время. Я хоть и представлял Россию, но к российским шахматам особого отношения не имел. Так что теперь, когда для нас, представляющих Россию, играть турниры и быть тренерами проблематично, это шаг к продолжению моей карьеры", – заявил Романов.

Также он подчеркнул, что хочет отделить свой переход ситуации в мире и войны в Украине: "Я очень сдержанно отношусь к продолжающемуся военному конфликту".

"У меня очень сильная связь с норвежскими шахматами с 2013 года. Я переехал в эту страну и жил там несколько лет. У меня много друзей и учеников в Норвегии, и для меня большая честь представлять страну", – сказал шахматист.

Также Романов сказал, что пока не намерен отказываться от паспорта РФ и не станет полноценным норвежцем, а будет представлять скандинавскую страну только на турнирах и в качестве тренера по шахматам.

"В будущем я могу подать заявление на получение двойного гражданства, но теперь я буду представлять в первую очередь только шахматную ассоциацию. Хотя все мои банковские счета в России заморожены, ситуация сложная, но приемлемая для меня", – говорит Романов.

А вот в РФ уже назвали поступок шахматиста предательством.

"Это двойные стандарты. После этого его не будут считать русским? Он, может, вообще нерусский, есть еврейские корни. Считаю, что если наши спортсмены уедут выступать за другие страны, то их не должны принимать. Ко всем русским за границей жесткое отношение – и вдруг у него все будет хорошо?", – сказала депутат Госдумы Светлана Журова Metaratings.

"Менять гражданство – это предательство, дважды или трижды – все равно тебя не полюбят. Он думает, что все прекратится, когда будет выступать за Норвегию? Я думаю, что ничего не изменится. Я не знаю, как можно завлечь спортсмена, чтобы у него все было хорошо", – считает бывшая конькобежка.

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