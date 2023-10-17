Праздник детского спорта во время войны: в Киеве прошел юбилейный Х Международный турнир по чирлидингу RED FOXES CUP

В столице Украины прошел десятый Международный турнир по чирлидингу RED FOXES CUP. Он в первый раз проводился в военное время.

В трудные времена, когда война отбирает у нас веру в безопасность и стабильность, может показаться, что спорт – это просто развлечение или роскошь, над которой нет времени думать. Однако именно сейчас он приобретает новое и очень важное значение. Именно тогда, когда дети сталкиваются с реалиями войны, физическая активность и спорт могут помочь им обрести радость и силу сохранить надежду даже в самые темные времена.

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Вероятно, это и было главным призванием юбилейного турнира RED FOXES CUP, впервые проводившегося во время полномасштабной войны в Украине. Этот фактор наложил свой отпечаток на соревнование: теперь в нем принимали участие и дети Героев Украины, и маленькие переселенцы, а зарубежные участники смогли представить свои выступления только в онлайн-формате.

Из Украины же в турнире приняли участие команды из Ирпеня, Винницы, Шепетовки, Сум, Запорожья, Кременчуга, Харькова, Киева – всего около 600 участников. Такое количество стало приятным неожиданностью даже для организаторов турнира.

Елена Рожкова, основательница RED FOXES, выразила особую благодарность бойцам ВСУ за то, что они дают возможность украинским детям даже в такие непростые времена сохранять психологическую стойкость и находить возможность реализовывать себя в спортивных соревнованиях. Ведь наша большая победа, приближаемая украинскими бойцами на фронте, состоит в том числе и из таких маленьких детских побед.

На RED FOXES CUP было разыграно 75 комплектов наград в номинациях Freestyle, Cheer, Cheer Dance, Pom Dance, Urban Cheer Dance и Jazz, в группах, соло и дуэтах. Юные чемпионы посвящали свои победы бойцам Вооруженных сил Украины, а одни из самых маленьких участниц турнира Лия и Алиса Быковы адресовали победу своему отцу, который в это время защищает нашу страну на передовой.

Спорт и искусство – эти две составляющие как нельзя лучше объединяет чирлидинг – способны вдохновить детей на достижение новых целей и мечтаний. И это как нельзя лучше доказал Х Международный турнир по чирлидингу RED FOXES CUP.