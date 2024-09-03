'Правят скандинавы': чемпион ОИ из РФ пожаловался, что возвращение россиян в мировой спорт 'на грани фантастики'

Чемпион позорной Олимпиады-2014 в Сочи Александр Легков выразил уверенность в том, что шансы российских лыжников вернуться в международные соревнования в ближайшее время практически равны нулю. Он пожаловался на то, что против представителей страны-агрессорки выступят скандинавские страны.

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Об этом Легков заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Депутат партии "Единая Россия" и приспешник диктаторского режима Владимира Путина также добавил, что не уверен в том, выступят ли лыжники из РФ на Олимпийских играх 2026 года.

"Маловероятно, я бы дал 3%, это на грани фантастики. Никуда никого не допустят, потому что там правят скандинавы. Даже если FIS пойдет на то, чтобы допустить наших спортсменов в нейтральном статусе, то они начнут бойкотировать. А без них лыжных гонок особо и не будет, кто тогда будет соревноваться? Сохраняются ли шансы выступить на Олимпийских играх-2026? Если подход будет таким же, как к летним Играм, то возражения норвежцев и шведов не будут особо приниматься, потому что, как мне кажется, они будут ориентироваться на общую повестку", – сказал Легков.

Ранее лыжник Иван Алыпов отметился абсурдным высказыванием, назвав Россию свободной страной и тут же поддержав репрессии и цензуру.

Как сообщал OBOZ.UA, российская лыжница Вероника Степанова со словами "идите в задницу" возмутилась поездкой спортсменов из РФ на Олимпиаду-2024.

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