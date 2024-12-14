'Практически умер'. В России выдали 'эталонный идиотизм' про Украину и стали посмешищем

Бывший министр спорта России Павел Колобков стал настоящим посмешищем у соотечественников после фразы о том, что в Украине практические умер спорт. Шестикратный чемпион мира по фехтованию дал интервью местным СМИ, где заявил, что в нашей стране лишь несколько человек прославляют Украину на международной спортивной арене.

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По словам бывшего чиновника, Украина якобы раздражает все иностранные федерации своим присутствием.

"Спорт в Украине практически умер. Его там нет, за исключением нескольких спортсменов, видов спорта. Вместо того чтобы у себя заниматься спортом, выбрали для себя другой путь, чем сильно раздражают другие страны и международные организации. Об этом, может, не пишут, публично не говорят, но непублично отношение ко всему этому понятно", – сказал Колобков в интервью Спорт-Экспресс.

В комментариях олимпийскому чемпиону в ответ насыпали "возражений", назвав его слова эталоном глупости.

"Тебе какое дело до спорта в Украине? С нашим спортом все окей?", "Как бы не раздражался г-н Колобков, но это не так. К сожалению, это российские спортсмены в изоляции, а украинские участвуют в международных соревнованиях. К чему эта глупое злорадство?", "Образец кристально чистого, незамутненного морального идиoтизмa как он есть. В Палату мер и весов его", – стебутся юзеры.

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