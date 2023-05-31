Дочь министра обороны РФ и по совместительству президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу стала организатором полумарафона "Забег.РФ", который пройдет 4 июня. В качестве промоакции, 32-летняя дочь главного оленевода страны пообещала участие в мероприятии космонавтов.

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"Наши космонавты согласились поучаствовать в забеге непосредственно на МКС. Теперь мы будем бежать и в космосе. Такой промоакции не было ни у кого. Именно из космоса будет дан старт забега. И вся наша страна побежит", – сказала Шойгу в интервью "Матч ТВ".

Такая инициатива дочки опозорившегося в Украине "полководца" вызвала бурную реакцию у российских болельщиков.

"Вся страна и так от вашей фамилии и так уже бежит куда подальше, едва завидев на горизонте", - пишут юзеры.

Фанаты интересуется, а ее супруг из Дубая тоже будет бежать.

"А эта все полумарафоны устраивает пока муж "попочкой" крутит в Сочи", "Лишнее подтверждение бессмысленности войны. Если бы эта война имела бы "судьбоносное значение" для страны и её будущего, как говорят пропагандисты, то родственники МО не шатались бы по заграницам, а трубопровод, проходящий по территории т.н. "врага" давно бы перекрыли", - пишут пользователи.

Многие россияне называют идею Шойгу в такое время провести подобное мероприятие "самой раздражающей новостью года".

"Продолжаем сходить с ума... Позорьтесь до конца, не сворачивайте с выбранного пути", "Новость, претендующая на звание самой раздражающей с начала года", - сокрушаются любители спорта из РФ.

Подписчики ждут, когда вся семья Шойгу покинет страну.

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